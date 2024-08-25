В Бундестаге озвучили Шольцу жесткое требование относительно Украины

Обещанный союзниками кредит для Украины в размере 50 млрд долларов должен поступить Киеву в дополнение к существующей двусторонней военной помощи со стороны Германии, а не вместо нее. С таким требованием к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу обратился глава комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот.
Главные тезисы
- Сокращение помощи для поддержки Украины может привести к катастрофическим последствиям.
- Политика Германии в этом вопросе может повлиять на решение других союзников.
- Важные международные финансовые решения по Украине существуют пока только на бумаге, что является серьезной проблемой.
Шольца призывают не забывать о помощи Украине
По словам немецкого политика, он видит признаки того, что для официального Берлина поддержка Украины с каждым годом становится все менее важной.
Рот также обратил внимание на то, что с 7,5 млрд евро в 2024 году правительство ФРГ намерено выделить на военную помощь Украине на 2025 год 4 миллиарда евро, а к 2027 году эта сумма сократится до 0,5 миллиарда евро.
Команда Олафа Шольца убеждена в том, что в будущем Украина сможет покрывать свои военные потребности за счет многомиллиардного кредита, который будет предоставлен из замороженных активов РФ.
Рот предупредил, что такая политика Германии вызывает множество вопросов у ее союзников, и они теряют веру в надежность ФРГ как партнера.
В чем заключается главная проблема
Как отмечает политик, никто пока не может спрогнозировать, когда именно Украина получит эти средства.
Рот также предположил, что безответственная политика Германии в этом вопросе может “вдохновить” других союзников на сокращение помощи Украины, что станет катастрофой для нее и всей Европы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-