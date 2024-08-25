В Бундестаге озвучили Шольцу жесткое требование относительно Украины

Обещанный союзниками кредит для Украины в размере 50 млрд долларов должен поступить Киеву в дополнение к существующей двусторонней военной помощи со стороны Германии, а не вместо нее. С таким требованием к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу обратился глава комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот.

Шольца призывают не забывать о помощи Украине

По словам немецкого политика, он видит признаки того, что для официального Берлина поддержка Украины с каждым годом становится все менее важной.

Рот также обратил внимание на то, что с 7,5 млрд евро в 2024 году правительство ФРГ намерено выделить на военную помощь Украине на 2025 год 4 миллиарда евро, а к 2027 году эта сумма сократится до 0,5 миллиарда евро.

Команда Олафа Шольца убеждена в том, что в будущем Украина сможет покрывать свои военные потребности за счет многомиллиардного кредита, который будет предоставлен из замороженных активов РФ.

Рот предупредил, что такая политика Германии вызывает множество вопросов у ее союзников, и они теряют веру в надежность ФРГ как партнера.

В чем заключается главная проблема

Правильно требовать от агрессора заплатить в будущем и использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования военной поддержки Украины. Однако новый международный финансовый инструмент на общую сумму 46 миллиардов евро пока существует только на бумаге, — напомнил Рот. Поделиться

Как отмечает политик, никто пока не может спрогнозировать, когда именно Украина получит эти средства.

Рот также предположил, что безответственная политика Германии в этом вопросе может “вдохновить” других союзников на сокращение помощи Украины, что станет катастрофой для нее и всей Европы.