Серйозні наслідки. У Бундестазі озвучили Шольцу жорстку вимогу щодо України

Обіцяний союзниками кредит для України у розмірі 50 млрд доларів має надійти Києву на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини, а не замість неї. З такою вимогою до канцлера ФРН Олафа Шольца звернувся очільник комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот.

Шольца закликають не зменшувати допомогу Україні

За словами німецького політика, він бачить ознаки того, що для офіційного Берліна підтримка України з кожним роком стає все менш важливою.

Рот також звернув увагу на те, що із 7,5 млрд євро у 2024 році уряд ФРН має намір виділити на військову допомогу Україні на 2025 рік 4 мільярди євро, а до 2027 року ця сума скоротиться до 0,5 мільярда євро.

Команда Олафа Шольца переконана в тому, що у майбутньому Україна зможе покривати свої військові потреба коштом багатомільярдного кредиту, який нададуть з заморожених активів РФ.

Рот попередив, що така політика Німеччини викликає багато питань у її союзників, й вони втрачають віру у надійність ФРН як партнера.

У чому полягає головна проблема

Правильно вимагати від агресора заплатити в майбутньому і використовувати доходи від заморожених російських державних активів для фінансування військової підтримки України. Однак новий міжнародний фінансовий інструмент на загальну суму 46 мільярдів євро поки що існує лише на папері, — зауважив Рот. Поширити

Як наголошує політик, ніхто наразі не може спрогнозувати, коли саме Україна отримає ці кошти.

Рот також припустив, що безвідповідальна політика Німеччини у цьому питанні може “надихнути” інших союзників на скорочення допомоги України, що стане катастрофою для неї та всієї Європи.