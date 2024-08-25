Серйозні наслідки. У Бундестазі озвучили Шольцу жорстку вимогу щодо України

Обіцяний союзниками кредит для України у розмірі 50 млрд доларів має надійти Києву на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини, а не замість неї. З такою вимогою до канцлера ФРН Олафа Шольца звернувся очільник комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот.
Головні тези:
- Скорочення допомоги для підтримки України може призвести до катастрофічних наслідків.
- Політика Німеччини у цьому питанні може вплинути на рішення інших союзників.
- Важливі міжнародні фінансові рішення щодо України існують поки лише на папері, що є серйозною проблемою.
Шольца закликають не зменшувати допомогу Україні
За словами німецького політика, він бачить ознаки того, що для офіційного Берліна підтримка України з кожним роком стає все менш важливою.
Рот також звернув увагу на те, що із 7,5 млрд євро у 2024 році уряд ФРН має намір виділити на військову допомогу Україні на 2025 рік 4 мільярди євро, а до 2027 року ця сума скоротиться до 0,5 мільярда євро.
Команда Олафа Шольца переконана в тому, що у майбутньому Україна зможе покривати свої військові потреба коштом багатомільярдного кредиту, який нададуть з заморожених активів РФ.
Рот попередив, що така політика Німеччини викликає багато питань у її союзників, й вони втрачають віру у надійність ФРН як партнера.
У чому полягає головна проблема
Як наголошує політик, ніхто наразі не може спрогнозувати, коли саме Україна отримає ці кошти.
Рот також припустив, що безвідповідальна політика Німеччини у цьому питанні може “надихнути” інших союзників на скорочення допомоги України, що стане катастрофою для неї та всієї Європи.
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