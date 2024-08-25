Серйозні наслідки. У Бундестазі озвучили Шольцу жорстку вимогу щодо України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Серйозні наслідки. У Бундестазі озвучили Шольцу жорстку вимогу щодо України

Шольц
Read in English
Джерело:  Welt

Обіцяний союзниками кредит для України у розмірі 50 млрд доларів має надійти Києву на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини, а не замість неї. З такою вимогою до канцлера ФРН Олафа Шольца звернувся очільник комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот.

Головні тези:

  • Скорочення допомоги для підтримки України може призвести до катастрофічних наслідків.
  • Політика Німеччини у цьому питанні може вплинути на рішення інших союзників.
  • Важливі міжнародні фінансові рішення щодо України існують поки лише на папері, що є серйозною проблемою.

Шольца закликають не зменшувати допомогу Україні

За словами німецького політика, він бачить ознаки того, що для офіційного Берліна підтримка України з кожним роком стає все менш важливою.

Рот також звернув увагу на те, що із 7,5 млрд євро у 2024 році уряд ФРН має намір виділити на військову допомогу Україні на 2025 рік 4 мільярди євро, а до 2027 року ця сума скоротиться до 0,5 мільярда євро.

Команда Олафа Шольца переконана в тому, що у майбутньому Україна зможе покривати свої військові потреба коштом багатомільярдного кредиту, який нададуть з заморожених активів РФ.

Рот попередив, що така політика Німеччини викликає багато питань у її союзників, й вони втрачають віру у надійність ФРН як партнера.

У чому полягає головна проблема

Правильно вимагати від агресора заплатити в майбутньому і використовувати доходи від заморожених російських державних активів для фінансування військової підтримки України. Однак новий міжнародний фінансовий інструмент на загальну суму 46 мільярдів євро поки що існує лише на папері,  — зауважив Рот.

Як наголошує політик, ніхто наразі не може спрогнозувати, коли саме Україна отримає ці кошти.

Рот також припустив, що безвідповідальна політика Німеччини у цьому питанні може “надихнути” інших союзників на скорочення допомоги України, що стане катастрофою для неї та всієї Європи.

Саме тому гроші від великого кредиту мають надходити не замість, а на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини. Якщо Україна програє війну або буде змушена погодитися на продиктований мир, наслідки для безпеки Німеччини та стабільності в Європі будуть серйозними.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина не забороняє Україні використовувати танки Leopard на території РФ
Український танк Leopard 2
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина підтвердила законність використання наданої Україні зброї на території РФ
Leopard
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло
Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?