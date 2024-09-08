Час настав. Шольц публічно звернувся до Зеленського та Путіна

На переконання німецького лідера Олафа Шольца, зараз настав момент, коли президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні почати обговорювати припинення війни РФ проти України.

Шольц досі вірить, що з Путіним можна домовитися

Я думаю, що цей час настав, коли ми маємо обговорити, як ми можемо швидше вийти з цієї воєнної ситуації до миру. Безперечно, буде ще одна мирна конференція. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Як зазначив німецький лідер, він уже встиг обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленський, з яким у нього "хороші" стосунки.

Олаф Шольц також зауважив, що Зеленський згоден з тим, що Путін або інші представники країни-агресорки мають бути присутніми на наступній мирній конференції.

Окрім того, він неочікувано для всіх заявив, що провальні для правлячої партії результати місцевих виборів у Саксонії та Тюрінгії, що відбулися на початку вересня, частково були наслідком проукраїнської позиції чинного уряду Німеччини.

Ми ухвалили дуже далекосяжні рішення — і ми будемо це робити. (...) Деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну, — наголосив канцлер ФРН. Поширити

Попри це, Олаф Шольц пообіцяв, що продовжить взятий курс, оскільки вважає допомогу Україні правильною політикою.

Жорін попередив, яким буде фінал потенційних перемовин України та РФ

В інтерв’ю Online.UA заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін закликав українців не довіряти обіцянкам Росії.

На його переконання, Путін, звичайно, може погодитися на умовну перерву, однак вона одразу закінчиться, як тільки ворог перепідготується.

У цей час закінчаться будь-які домовленості, перемовини, обіцянки, про все це (росіяни — ред.) забудуть, — попередив Максим Жорін. Поширити

Як вважає захисник, другий удар Росії по Україні може стати фатальним, тому не можна дати ворогу час на підготовку до нього.