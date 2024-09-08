Час настав. Шольц публічно звернувся до Зеленського та Путіна

На переконання німецького лідера Олафа Шольца, зараз настав момент, коли президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні почати обговорювати припинення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Німецький лідер Олаф Шольц закликає Зеленського та Путіна почати перемовини з метою припинення війни РФ проти України.
- Шольц вважає, що домовленості з Путіним можливі, але потрібно діяти швидко та злагоджено.
- Експерти попереджають, що Росія може використати перерву у війні для підготовки до нового удару.
Шольц досі вірить, що з Путіним можна домовитися
Як зазначив німецький лідер, він уже встиг обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленський, з яким у нього "хороші" стосунки.
Олаф Шольц також зауважив, що Зеленський згоден з тим, що Путін або інші представники країни-агресорки мають бути присутніми на наступній мирній конференції.
Окрім того, він неочікувано для всіх заявив, що провальні для правлячої партії результати місцевих виборів у Саксонії та Тюрінгії, що відбулися на початку вересня, частково були наслідком проукраїнської позиції чинного уряду Німеччини.
Попри це, Олаф Шольц пообіцяв, що продовжить взятий курс, оскільки вважає допомогу Україні правильною політикою.
Жорін попередив, яким буде фінал потенційних перемовин України та РФ
В інтерв’ю Online.UA заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін закликав українців не довіряти обіцянкам Росії.
На його переконання, Путін, звичайно, може погодитися на умовну перерву, однак вона одразу закінчиться, як тільки ворог перепідготується.
Як вважає захисник, другий удар Росії по Україні може стати фатальним, тому не можна дати ворогу час на підготовку до нього.
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