Шольц закликає українських мігрантів у Німеччині виходити на роботу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сотням тисячам українських мігрантів потрібно раніше виходити на роботу. Причому починати можна з неповного робочого дня.

Шольц закликає українців у Німеччині виходити на роботу

Канцлер підняв цю тему під час зустрічі з виборцями у Тельтові, земля Бранденбург.

Завдяки інтеграційній урядовій програмі Job-Turbo вже понад 200 тис українців вийшли на роботу у Німеччині.

Але додалося ще кілька сотень тисяч... Тому я хочу, щоб робота була виконана. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Канцлер визнав, що не всі українці можуть швидко отримати необхідні дозволи для виходу на роботу. Він запропонував розпочати з неповного робочого дня.

Потрібні сертифікати та дозволи можна отримати пізніше, вважає Шольц. Така практика є в інших європейських країнах.

Шольц поклав відповідальність за цю ситуацію на федеральні землі та роботодавців.

Українці у Німеччині

У цій європейській країні зареєстровано приблизно 1 млн 650 тис українців. Майже усі виїхали до Німеччини через початок повномасштабної війни в Україні.

Велика кількість мігрантів стала викликом для країни. Тому деякі політики зосередились на способах розв’язання цієї проблеми.

Були заклики до більш рівномірного розподілу мігрантів по країнах ЄС. Проте ефективного механізму досі не розробили.

Протягом останніх місяців у німецькому суспільстві підіймається питання стосовно зменшення соцвиплат для мігрантів.

Багато українців, які приїхали до Німеччини через війну, досі живуть у притулках та отримують соцвиплати, проте не працюють. Їх закликають виходити на роботу.