У Німеччині вважають, що надавати Україні зброю, але водночас позбавляти її власних солдатів – це «відвертий цинізм».

У Німеччині закликали позбавити статусу захисту українських чоловіків призовного віку

Голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині.

На його переконання, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами — це нормально, однак українські чоловіки призовного віку «взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну».

За його словами, надавати Україні зброю, але водночас позбавляти її власних солдатів — це «відвертий цинізм».

Німецький опозиціонер вимагав депортувати частину українських біженців

З закликом з цього приводу виступив очільник баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт. Він публічно почав вимагати висилати безробітних українських біженців з Німеччини.

На переконання німецького опозиціонера, необхідно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.

Більш ніж через два роки після початку війни тепер має застосовуватися принцип: працевлаштовуйтесь в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони західної України, — підкреслив він. Поширити

Пізніше німецький уряд виступив проти депортації українців, які не бажають працювати. Про це заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.

Речник нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати її інфраструктуру.