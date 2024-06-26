Німеччина може позбавити статусу захисту частину українських біженців

У Німеччині вважають, що надавати Україні зброю, але водночас позбавляти її власних солдатів – це «відвертий цинізм».
Головні тези:
- Представники політичних партій у Німеччині розглядають можливість позбавлення статусу захисту частини українських біженців.
- Їхні вимоги стосовно українських чоловіків призовного віку та безробітних біженців викликали різні реакції в суспільстві.
- Німецький уряд вирішив не висилати українців, що не бажають працювати, зазначивши, що Україна постійно піддається атакам Росії.
- Дебати щодо захисту українських біженців у Німеччині тривають, а позиція країни залежить від складної ситуації в Україні.
У Німеччині закликали позбавити статусу захисту українських чоловіків призовного віку
Голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині.
На його переконання, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами — це нормально, однак українські чоловіки призовного віку «взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну».
За його словами, надавати Україні зброю, але водночас позбавляти її власних солдатів — це «відвертий цинізм».
Німецький опозиціонер вимагав депортувати частину українських біженців
З закликом з цього приводу виступив очільник баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт. Він публічно почав вимагати висилати безробітних українських біженців з Німеччини.
На переконання німецького опозиціонера, необхідно вислати українських біженців з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.
Пізніше німецький уряд виступив проти депортації українців, які не бажають працювати. Про це заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.
Речник нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати її інфраструктуру.
Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце, — зазначив він
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-