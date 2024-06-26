В Германии считают, что предоставлять Украине оружие, но в то же время лишать его собственных солдат – это откровенный цинизм.

В Германии призвали лишить статуса защиты украинских мужчин призывного возраста

Глава молодежной организации Junge Union немецкой партии ХДС/ХСС Йоханнес Винкель призвал лишить украинских мужчин призывного возраста статуса защиты и государственной поддержки в Германии.

По его убеждению, поддерживать украинских женщин и их детей социальными выплатами это нормально, однако украинские мужчины призывного возраста «вообще не должны иметь права на защиту в Германии, а должны защищать свою страну».

По его словам, предоставлять Украине оружие, но в то же время лишать его собственных солдат — это откровенный цинизм.

Немецкий оппозиционер потребовал депортировать часть украинских беженцев

С призывом по этому поводу выступил глава баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт. Он публично потребовал высылать безработных украинских беженцев из Германии.

По убеждению немецкого оппозиционера необходимо выслать украинских беженцев из Германии, если они не найдут работу.

Более чем через два года после начала войны теперь должен применяться принцип: трудоустраивайтесь в Германии или возвращайтесь в безопасные районы западной Украины, подчеркнул он. Поделиться

Позже немецкое правительство выступило против депортации украинцев, не желающих работать. Об этом заявил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии.

Спикер напомнил, что Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить ее инфраструктуру.