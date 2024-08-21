В Угорщині діятимуть більш жорсткі вимоги до українських біженців

В Угорщині набула чинності нова постанова уряду, яка посилює вимоги до біженців з України. Так, тепер пільги від країни отримуватимуть тільки ті українці, які приїхала безпосередньо з місця бойових дій.
Головні тези:
- Нова постанова уряду Угорщини посилила вимоги до українських біженців, надаючи пільги лише тим, хто прибув безпосередньо з місця бойових дій.
- Державна підтримка українських біженців в Угорщині обмежується лише для тих, чиї адреси знаходилися в районах зі збитками від вторгнення РФ.
- Правозахисні групи виражають занепокоєння становищем ромської етнічної меншини, яка може втратити притулок внаслідок нових законодавчих змін.
Угорщина зменшує допомогу українським біженцям
Згідно з новим законом, право на державну підтримку, яка охоплює безкоштовне житло та базову щомісячну суму, зберігається лише в українців, чия остання офіційна адреса в Україні була в районі, у якому безпосередньо відбувалися бойові дії.
Урядова постанова № 134 вносить зміни до законодавства, що діяло до 2022 року та до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
У списку, який щомісяця оновлюватиме уряд Угорщини, є 13 регіонів України.
Скільки з 31 тисячі українців, які мешкають в Угорщині, постраждають внаслідок нового закону, невідомо. Правозахисні групи кажуть, що найбільш уразливими є представники ромської етнічної меншини з найзахіднішої Закарпатської області, які все ще живуть у притулках, які тепер закриють.
Їхнє становище ускладнюється тим, що багато з них мають подвійне українсько-угорське громадянство. Видання стверджує, що "це робить їх непридатними для отримання притулку в інших країнах ЄС".
Угорщина спростила умови в'їзду для громадян РФ та РБ
Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Російської Федерації та Білорусі. Після візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян РФ та Білорусі до програми так званої національної карти – вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.
Єврокомісія попросила Угорщину пояснити, яким чином країна має намір пускати до себе за спрощеною процедурою громадян Білорусі та Росії і як виконуватимуться вимоги щодо в'їзду в Шенгенську зону.
Європейська комісія до 19 серпня очікувала від Угорщини відповіді на низку запитань щодо можливої загрози безпеці ЄС через рішення Будапешта спростити умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-