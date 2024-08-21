В Угорщині діятимуть більш жорсткі вимоги до українських біженців

В Угорщині набула чинності нова постанова уряду, яка посилює вимоги до біженців з України. Так, тепер пільги від країни отримуватимуть тільки ті українці, які приїхала безпосередньо з місця бойових дій.

Угорщина зменшує допомогу українським біженцям

Згідно з новим законом, право на державну підтримку, яка охоплює безкоштовне житло та базову щомісячну суму, зберігається лише в українців, чия остання офіційна адреса в Україні була в районі, у якому безпосередньо відбувалися бойові дії.

Новий закон обмежує державну підтримку українців тими, хто походить з частин України, які безпосередньо постраждали від бойових дій, спричинених вторгненням РФ. Поширити

Урядова постанова № 134 вносить зміни до законодавства, що діяло до 2022 року та до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У списку, який щомісяця оновлюватиме уряд Угорщини, є 13 регіонів України.

Скільки з 31 тисячі українців, які мешкають в Угорщині, постраждають внаслідок нового закону, невідомо. Правозахисні групи кажуть, що найбільш уразливими є представники ромської етнічної меншини з найзахіднішої Закарпатської області, які все ще живуть у притулках, які тепер закриють.

Їхнє становище ускладнюється тим, що багато з них мають подвійне українсько-угорське громадянство. Видання стверджує, що "це робить їх непридатними для отримання притулку в інших країнах ЄС".

Угорщина спростила умови в'їзду для громадян РФ та РБ

Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Російської Федерації та Білорусі. Після візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян РФ та Білорусі до програми так званої національної карти – вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння серед сусідів Угорщини. Поширити

Єврокомісія попросила Угорщину пояснити, яким чином країна має намір пускати до себе за спрощеною процедурою громадян Білорусі та Росії і як виконуватимуться вимоги щодо в'їзду в Шенгенську зону.