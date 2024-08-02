Угорщина лютує через пропозицію ЄС щодо транзиту нафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто почав скаржитися на те, що Хорватія начебто є “ненадійним партнером” для транзиту нафти,
Головні тези:
- Угорщина висловлює невдоволення політикою ЄС стосовно транзиту російської нафти.
- Офіційний Брюссель рекомендує Угорщині транзитувати нафту через Хорватію, але угорський дипломат відкидає цю пропозицію.
- Україна відхилила пропозицію Словаччини щодо транзиту російської нафти через її територію.
Будапешт продовжує висловлювати невдоволення політикою ЄС
Нові скарги з боку Угорщини пролунали після того, як Європейська комісія рекомендувала їй імпортувати нафту через свого південного сусіда — Хорватію.
Офіційний Брюссель дійшов висновку, що на хорватському трубопроводі JANAF Adriatic вистачає вільних потужностей, щоб забезпечити Угорщину і Словаччину нафтою, яка не походить з Росії.
Однак угорський дипломат Петер Сійярто знайшов привід, щоб відкинути пропозицію європейської влади.
Він також почав скаржитися на те, що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а “дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені”.
Україна відкинула пропозицію Словаччини щодо транзиту російської нафти
Очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль не погодився на пропозицію словацького колеги Робертом Фіцо, наголосивши, що Київ не буде скасовувати санкції проти російського "Лукойлу".
За його словами, загрозою для енергетичної безпеки Словаччини є Росія.
Тому глава українського уряду попросив Братиславу не ігнорувати шантаж та політичні ультиматуми з боку Москви.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-