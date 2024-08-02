Угорщина лютує через пропозицію ЄС щодо транзиту нафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто почав скаржитися на те, що Хорватія начебто є “ненадійним партнером” для транзиту нафти,

Будапешт продовжує висловлювати невдоволення політикою ЄС

Нові скарги з боку Угорщини пролунали після того, як Європейська комісія рекомендувала їй імпортувати нафту через свого південного сусіда — Хорватію.

Офіційний Брюссель дійшов висновку, що на хорватському трубопроводі JANAF Adriatic вистачає вільних потужностей, щоб забезпечити Угорщину і Словаччину нафтою, яка не походить з Росії.

Однак угорський дипломат Петер Сійярто знайшов привід, щоб відкинути пропозицію європейської влади.

Хорватія просто не є надійною країною для транзиту… Це ненадійно, тому що ціна транзиту нафти була збільшена в п'ять разів порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни. Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності, — заявив глава МЗС Угорщини. Поширити

Він також почав скаржитися на те, що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а “дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені”.

Україна відкинула пропозицію Словаччини щодо транзиту російської нафти

Очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль не погодився на пропозицію словацького колеги Робертом Фіцо, наголосивши, що Київ не буде скасовувати санкції проти російського "Лукойлу".

Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні. Денис Шмигаль Очільник Кабінету міністрів України

За його словами, загрозою для енергетичної безпеки Словаччини є Росія.

Тому глава українського уряду попросив Братиславу не ігнорувати шантаж та політичні ультиматуми з боку Москви.