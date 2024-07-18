Слідом за Угорщиною. Словаччина перестала отримувати нафту від російського "Лукойлу"

Словаччина не отримує нафту від «Лукойлу» через санкції України

Як повідомила речниця Мінекономіки Словаччини Марія Павлусик, повністю постачання російської нафти до Словаччини не припинились, але їх більше нема саме від «Лукойлу», якого Україна внесла до санкційного списку.

TASR зазначає, що довготривалий дефіцит поставок може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі. Попри поступовий перехід на альтернативних постачальників, дві третини нафти, яку він переробляє, все ще має російське походження.

17 липня «Лукойл» також припинив поставки нафти до Угорщини через українські санкції.

На скільки впали видобутки нафти в РФ

Згідно з підрахунками Bloomberg, у лютому добові видобутки в Росії впали в середньому до 5,21 мільйона барелів, що є найнижчим показником з початку жовтня.

За словами джерела, зниження переробки на Рязанському нафтопереробному заводі ПАТ «Роснефть» , Волгоградському заводі ПАТ «Лукойл», а також на незалежних заводах «Ільський» і «Афіпський» — усі вони ймовірно були атаковані українськими безпілотниками в останні тижні — призвели до зниження темпів переробки за останній тиждень.

Bloomberg зазначає, що експорт сирої нафти морським транспортом знизився приблизно на 290 000 барелів на день протягом тижня до 11 лютого.