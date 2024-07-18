Следом за Венгрией. Словакия перестала получать нефть от российского "Лукойла"
Категория
Экономика
Дата публикации

Следом за Венгрией. Словакия перестала получать нефть от российского "Лукойла"

Следом за Венгрией. Словакия перестала получать нефть от российского "Лукойла"
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Источник:  TASR

Словакия из-за украинских санкций перестала получать нефть от российской компании "Лукойл".

Главные тезисы

  • Словакия прекратила получение нефти от российского «Лукойла» из-за украинских санкций.
  • Прекращение поставок может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе.
  • Упадок добычи нефти в России вызван атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
  • Экспорт сырой нефти из России морским транспортом также снизился из-за санкций и проблем с переработкой.

Словакия не получает нефть от «Лукойла» из-за санкций Украины

Как сообщила представитель Минэкономики Словакии Мария Павлусик, полностью поставки российской нефти в Словакию не прекратились, но их больше нет именно от «Лукойла», которого Украина внесла в санкционный список.

TASR отмечает, что длительный дефицит поставок может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе. Несмотря на постепенный переход на альтернативных поставщиков, две трети перерабатываемой нефти все еще имеет российское происхождение.

17 июля «ЛУКойл» также прекратил поставки нефти в Венгрию из-за украинских санкций.

На сколько упали добычи нефти в РФ

Согласно подсчетам Bloomberg, в феврале суточные добычи в России упали в среднем до 5,21 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с начала октября.

По словам источника, снижение переработки на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ПАО «Роснефть», Волгоградском заводе ПАО «ЛУКойл», а также на независимых заводах «Ильский» и «Афипский» — все они, вероятно, были атакованы украинскими беспилотниками в последние недели — привели к снижению темпов. переработки за последнюю неделю.

Bloomberg отмечает, что экспорт сырой нефти морским транспортом снизился примерно на 290 000 баррелей в день в течение недели до 11 февраля.

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