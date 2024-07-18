Следом за Венгрией. Словакия перестала получать нефть от российского "Лукойла"

Словакия из-за украинских санкций перестала получать нефть от российской компании "Лукойл".
Главные тезисы
- Словакия прекратила получение нефти от российского «Лукойла» из-за украинских санкций.
- Прекращение поставок может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе.
- Упадок добычи нефти в России вызван атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
- Экспорт сырой нефти из России морским транспортом также снизился из-за санкций и проблем с переработкой.
Словакия не получает нефть от «Лукойла» из-за санкций Украины
Как сообщила представитель Минэкономики Словакии Мария Павлусик, полностью поставки российской нефти в Словакию не прекратились, но их больше нет именно от «Лукойла», которого Украина внесла в санкционный список.
TASR отмечает, что длительный дефицит поставок может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе. Несмотря на постепенный переход на альтернативных поставщиков, две трети перерабатываемой нефти все еще имеет российское происхождение.
17 июля «ЛУКойл» также прекратил поставки нефти в Венгрию из-за украинских санкций.
На сколько упали добычи нефти в РФ
Согласно подсчетам Bloomberg, в феврале суточные добычи в России упали в среднем до 5,21 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с начала октября.
По словам источника, снижение переработки на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ПАО «Роснефть», Волгоградском заводе ПАО «ЛУКойл», а также на независимых заводах «Ильский» и «Афипский» — все они, вероятно, были атакованы украинскими беспилотниками в последние недели — привели к снижению темпов. переработки за последнюю неделю.
Bloomberg отмечает, что экспорт сырой нефти морским транспортом снизился примерно на 290 000 баррелей в день в течение недели до 11 февраля.
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