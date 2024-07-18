Следом за Венгрией. Словакия перестала получать нефть от российского "Лукойла"

Словакия не получает нефть от «Лукойла» из-за санкций Украины

Как сообщила представитель Минэкономики Словакии Мария Павлусик, полностью поставки российской нефти в Словакию не прекратились, но их больше нет именно от «Лукойла», которого Украина внесла в санкционный список.

TASR отмечает, что длительный дефицит поставок может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе. Несмотря на постепенный переход на альтернативных поставщиков, две трети перерабатываемой нефти все еще имеет российское происхождение.

17 июля «ЛУКойл» также прекратил поставки нефти в Венгрию из-за украинских санкций.

На сколько упали добычи нефти в РФ

Согласно подсчетам Bloomberg, в феврале суточные добычи в России упали в среднем до 5,21 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с начала октября.

По словам источника, снижение переработки на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ПАО «Роснефть», Волгоградском заводе ПАО «ЛУКойл», а также на независимых заводах «Ильский» и «Афипский» — все они, вероятно, были атакованы украинскими беспилотниками в последние недели — привели к снижению темпов. переработки за последнюю неделю.

Bloomberg отмечает, что экспорт сырой нефти морским транспортом снизился примерно на 290 000 баррелей в день в течение недели до 11 февраля.