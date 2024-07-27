Блокування транзиту роснафти. Словаччина звернулася з пропозицією до України

Глава словацького уряду Роберт Фіцо провів телефонні перемовини з українським колегою Денисом Шмигалем щодо зупинки транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Словаччина намагається знайти вихід з ситуації

За словами Фіцо, він поділився з очільником українського Кабміну "технічним рішенням" щодо відновлення транзиту нафти російського "Лукойлу" українською територією.

Він також уточнив, що для його реалізації знадобиться участь кількох країн, зокрема й Словаччини.

Відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovnaft, оскільки альтернативні джерела нафти є більш дорогими і можуть бути навіть технологічно непридатними, — поскаржився словацький прем’єр. Поширити

Роберт Фіцо також наголосив, що уже незабаром відбудуться переговори щодо цього питання.

Ані Денис Шмигаль, ані український уряд поки жодним чином не коментував пропозицію Словаччини.

Що важливо знати про блокування транзиту російської нафти через "Дружбу"

Нещодавно Україна вирішила зупинити транзит нафтопродуктів російської компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Що важливо розуміти, лише Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Рішення Києва обурило Будапешт та Братиславу, які протягом останніх днів активно добиваються його скасування.

Ба більше, Угорщина та Словаччина навіть почали публічно погрожувати Україні та вдаватися до шантажу на рівні Євросоюзу.

Однак намагання обох країн залучити офіційний Брюссель до своєї останньої суперечки з Україною були безрезультатними.

Євросоюз підтримав Київ та відкинув шантаж команд Віктора Орбана та Роберта Фіцо.