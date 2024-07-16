Угорщина нарощує бойові навчання поблизу кордону з Україною — джерела

Угорські Збройні Сили останнім часом посилюють заходи з бойової підготовки, збільшують участь у спільних військових заходах з іншими країнами та проводять активну закупівлю нових гвинтокрилів. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у секторі безпеки та оборони.

Джерела зазначають, що дії Угорщини неподалік українського кордону відволікають увагу ЗСУ та дестабілізують ситуацію, зокрема на Закарпатті. Слід зазначити, що заходи угорської сторони не погоджуються в середині ЄС та НАТО і з об’єктивних причин можуть розцінюватись, як провокативні.

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У період з 8 по 12 липня в Будапешті з 1-им полком саперів та річкової охорони Збройних Сил Угорщини проводилося навчання з розмінування в умовах обмеженої видимості. Відпрацьовувалося розмінування місцевості в нічних умовах, створення проходу на мінному полі, розмінування за допомогою важкої саперної роботизованої системи.

10 липня з батальйоном матеріально-технічної підтримки бригади забезпечення правопорядку Будапештської комендатури Збройних Сил Угорщини проводилися планові річні навчання із застосування ручних гранат на полігоні.

46-й військовий чемпіонат світу з парашутного спорту (CISM), Сольнок, Угорщина

З 1 по 13 липня відбулися 46-й Чемпіонат світу з парашутного спорту серед військових (CISM), де брали участь військовослужбовці Збройних Сил Угорщини, а також планові навчання в рамках бойового злагодження та взаємодії спільної угорсько-італійської бойової групи «Forward Land Forces».

Військовослужбовці з Китаю, учасники Чемпіонату світу з парашутного спорту (CISM), Угорщина

На цих змаганнях Німеччина здобула чотири титули чемпіона світу, а Китай — два. також відзнаки отримали військові спортсмени Бельгії, Чехії, Південної Кореї та Швейцарії.

Повідомляється, що згідно з програмою розвитку Збройних Сил Угорщини «ZRINYI 2026» триває закупівля нових гвинтокрилів.

У 2023 році введено в експлуатацію 6 одиниць середніх багатоцільових вертольотів H225M, у 2024 році — 2 одиниці, а до 2025 очікується поставка 8 одиниць H225M.

Гвинтокрил H225M ЗС Угорщини

Ще влітку 2023 року Міноборони Угорщини повідомляло, що угорські пілоти на H225M пілотуватимуть 11-тонний вертоліт середньої підйомності довжиною 19,5 метрів і висотою 4,97 метра. Діаметр несучого гвинта вертольотів становить 16,2 метра, максимальна швидкість — 324 км/год, крейсерська — 262 км/год. На них може пілотувати одна людина, але за замовчуванням вони мають екіпаж із трьох осіб і можуть перевозити загалом 28 осіб.