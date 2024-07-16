Угорщина нарощує бойові навчання поблизу кордону з Україною — джерела
Категорія
Політика
Дата публікації

Угорщина нарощує бойові навчання поблизу кордону з Україною — джерела

Угорщина нарощує бойові навчання поблизу кордону з Україною — джерела
Read in English
Джерело:  online.ua

Угорські Збройні Сили останнім часом посилюють заходи з бойової підготовки, збільшують участь у спільних військових заходах з іншими країнами та проводять активну закупівлю нових гвинтокрилів. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела у секторі безпеки та оборони. 

Головні тези:

  • Угорщина посилює заходи з бойової підготовки поблизу кордону з Україною та збільшує участь у спільних військових заходах з іншими країнами, зокрема з Китаєм.
  • Дії Угорщини біля українського кордону можуть викликати дестабілізацію ситуації, особливо на Закарпатті.
  • Згідно з програмою розвитку Збройних сил Угорщини ZRINYI 2026 триває закупівля нових гвинтокрилів, у тому числі 11-ти тонних H225M.

Джерела зазначають, що дії Угорщини неподалік українського кордону відволікають увагу ЗСУ та дестабілізують ситуацію, зокрема на Закарпатті. Слід зазначити, що заходи угорської сторони не погоджуються в середині ЄС та НАТО і з об’єктивних причин можуть розцінюватись, як провокативні.

Фото: відкриті джерела

У період з 8 по 12 липня в Будапешті з 1-им полком саперів та річкової охорони Збройних Сил Угорщини проводилося навчання з розмінування в умовах обмеженої видимості. Відпрацьовувалося розмінування місцевості в нічних умовах, створення проходу на мінному полі, розмінування за допомогою важкої саперної роботизованої системи.

10 липня з батальйоном матеріально-технічної підтримки бригади забезпечення правопорядку Будапештської комендатури Збройних Сил Угорщини проводилися планові річні навчання із застосування ручних гранат на полігоні.

46-й військовий чемпіонат світу з парашутного спорту (CISM), Сольнок, Угорщина

З 1 по 13 липня відбулися 46-й Чемпіонат світу з парашутного спорту серед військових (CISM), де брали участь військовослужбовці Збройних Сил Угорщини, а також планові навчання в рамках бойового злагодження та взаємодії спільної угорсько-італійської бойової групи «Forward Land Forces».

Військовослужбовці з Китаю, учасники Чемпіонату світу з парашутного спорту (CISM), Угорщина

На цих змаганнях Німеччина здобула чотири титули чемпіона світу, а Китай — два. також відзнаки отримали військові спортсмени Бельгії, Чехії, Південної Кореї та Швейцарії.

Повідомляється, що згідно з програмою розвитку Збройних Сил Угорщини «ZRINYI 2026» триває закупівля нових гвинтокрилів.

У 2023 році введено в експлуатацію 6 одиниць середніх багатоцільових вертольотів H225M, у 2024 році — 2 одиниці, а до 2025 очікується поставка 8 одиниць H225M.

Гвинтокрил H225M ЗС Угорщини

Ще влітку 2023 року Міноборони Угорщини повідомляло, що угорські пілоти на H225M пілотуватимуть 11-тонний вертоліт середньої підйомності довжиною 19,5 метрів і висотою 4,97 метра. Діаметр несучого гвинта вертольотів становить 16,2 метра, максимальна швидкість — 324 км/год, крейсерська — 262 км/год. На них може пілотувати одна людина, але за замовчуванням вони мають екіпаж із трьох осіб і можуть перевозити загалом 28 осіб.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?