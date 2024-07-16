Венгрия наращивает боевые учения вблизи границы с Украиной — источники

Венгерские Вооруженные Силы в последнее время усиливают меры по боевой подготовке, увеличивают участие в совместных военных учениях с другими странами и проводят активную закупку новых вертолетов. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на собственные источники в секторе безопасности и обороны.

Источники отмечают, что действия Венгрии недалеко от украинской границы отвлекают внимание ВСУ и дестабилизируют ситуацию, в частности на Закарпатье. Следует отметить, что меры венгерской стороны не имеют поддержки внутри ЕС и НАТО и по объективным причинам могут расцениваться как провокационные.

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В период с 8 по 12 июля в Будапеште с 1-м полком саперов и речной охраны Вооруженных Сил Венгрии проводилось обучение по разминированию в условиях ограниченной видимости. Отрабатывалось разминирование местности в ночных условиях, создание прохода на минном поле, разминирование с помощью тяжелой саперной роботизированной системы.

10 июля с батальоном материально-технической поддержки бригады обеспечения правопорядка Будапештской комендатуры Вооруженных Сил Венгрии проводились плановые годовые учения по применению ручных гранат на полигоне.

46-й военный чемпионат мира по парашютному спорту (CISM), Сольнок, Венгрия

С 1 по 13 июля состоялись 46-й Чемпионат мира по парашютному спорту среди военных (CISM), где принимали участие военнослужащие Вооруженных Сил Венгрии, а также плановые учения в рамках боевого слаженства и взаимодействия совместной венгерско-итальянской боевой группы «Forward Land Forces».

Военнослужащие из Китая, участники Чемпионата мира по парашютному спорту (CISM), Венгрия

На этих соревнованиях Германия получила четыре титула чемпиона мира, а Китай — два. Также награды получили военные спортсмены Бельгии, Чехии, Южной Кореи и Швейцарии.

Сообщается, что согласно программе развития Вооруженных Сил Венгрии «ZRINYI 2026» продолжается закупка новых вертолетов.

В 2023 году введено в эксплуатацию 6 единиц средних многоцелевых вертолетов H225M, в 2024 году — 2 единицы, а к 2025 году ожидается поставка 8 единиц H225M.

Вертолет H225M ВС Венгрии

Еще летом 2023 года Минобороны Венгрии сообщало, что венгерские пилоты на H225M будут пилотировать 11-тонный вертолет средней подъемности длиной 19,5 метров и высотой 4,97 метра. Диаметр несущего винта вертолетов составляет 16,2 метра, максимальная скорость — 324 км/ч, крейсерская — 262 км/ч. На них может пилотировать один человек, но по умолчанию они имеют экипаж из трех человек и могут перевозить всего 28 человек.