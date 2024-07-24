Угорщина почала шантажувати ЄС на тлі конфлікту з Україною

Офіційний Будапешт почав вимагати у Євросоюзу виступити посередником у вирішенні конфлікту з Україною щодо припинення транзиту нафти від одного з найбільших російських постачальників ПАТ "Лукойл".

Угорщина та Словаччина намагаються тиснути на Брюссель

Як вдалося дізнатися журналістам, 24 липня Єврокомісія була змушена скликати засідання так званого торгового комітету після вимог Угорщини та Словаччини.

Останні дедалі активніше скаржаться на те, що останні рішення України є серйозною загрозою для їхньої енергетичної безпеки.

Попри це, офіційний Брюссель чітко дав зрозуміти, що станом на сьогодні не бачить жодного впливу на постачання нафти до Євросоюзу.

Однак команду угорського прем’єра Віктора Орбана ця заява не зупинила.

Ми розраховуємо на Європейську комісію і очікуємо, що вона не підведе, — сказав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в Бухаресті. Поширити

Ба більше, дипломат навіть почав шантажувати ЄС, пригрозивши, що Будапешт буде змушений вдатися механізму врегулювання суперечок, якщо європейська влада не розв’яже цю проблему.

В ЄС розлючені останніми провокаціями Орбана та його команди

Європейські лідери усвідомлюють, що угорський прем’єр знову намагається загнати ЄС у глухий кут.

Що важливо розуміти, це вже не перша його спроба шантажу щодо України.

Офіційний Брюссель пам’ятає багаторічні зусилля Віктора Орбана, які були націлені на заблокування допомоги Києву та послаблення санкцій проти РФ.

В ЄС були розлючені рішенням Орбана на початку цього місяця використати ротаційне головування в блоці, яке наразі очолює Угорщина, для проведення фейкової "мирної місії" без згоди Києва чи Брюсселя. Поширити

Євросоюз також розмірковує над тим, наскільки відключення "Лукойлу" є проблемою енергетичної безпеки, а наскільки політичною проблемою для Орбана.