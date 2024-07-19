Угорщина в розпачі через припинення транзиту нафти РФ через Україну
Категорія
Світ
Дата публікації

Угорщина в розпачі через припинення транзиту нафти РФ через Україну

Лукойл
Джерело:  online.ua

Угорщина незадоволена після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл". Запитання хочуть винести на засідання Ради ЄС.

Головні тези:

  • Угорщина вимагає від України продовжити транзит російської нафти.
  • Міністр закордонних справ Угорщини вважає рішення України припинити транзит нафти "Лукойл" незрозумілим та неприйнятним.
  • Питання припинення транзиту нафти з РФ через Україну буде розглянуто на засіданні Ради ЄС та саміті міністрів закордонних справ.

Угорщина вимагає від України продовжити транзит російської нафти

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач у Twitter.

Сійярто вважає, що рішення України припинити транзит нафти "Лукойл" є "незрозумілим та неприйнятним".

Глава угорського МЗС додав, що Угорщина та Словаччина залежать від нафтопроводу "Дружба", яким "Лукойл" постачає близько двох мільйонів тонн нафти на рік.

Це рішення ставить під серйозну загрозу довгострокову безпеку постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

За його словами, Угорщина вже закликала Україну розв'язати це питання. Його також мають намір обговорити на саміті міністрів закордонних справ країн ЄС.

Це дивно, що країна, яка прагне до ЄС, ставить під загрозу енергопостачання двох країн-членів ЄС, особливо влітку, коли споживання енергії знаходиться на піку.

Транзит нафти РФ через Україну закінчився

Раніше стало відомо, що нафта "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через Україну.

Припинити транзит вирішила влада України, оскільки вона запровадила відповідні санкції проти російської компанії.

У МЗС Словаччини вже скаржилися, що припинення постачання нафти може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі.

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