Угорщина в розпачі через припинення транзиту нафти РФ через Україну

Угорщина незадоволена після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл". Запитання хочуть винести на засідання Ради ЄС.

Угорщина вимагає від України продовжити транзит російської нафти

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач у Twitter.

Сійярто вважає, що рішення України припинити транзит нафти "Лукойл" є "незрозумілим та неприйнятним".

❗️FM Péter Szijjártó criticized Ukraine's decision to halt Russian Lukoil's oil transit to Hungary as "incomprehensible and unacceptable." While Hungary has stabilized its oil supply with temporary solutions, the minister emphasized that these are unsustainable in the long term,… pic.twitter.com/ZoCY8qvLPx — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 19, 2024

Глава угорського МЗС додав, що Угорщина та Словаччина залежать від нафтопроводу "Дружба", яким "Лукойл" постачає близько двох мільйонів тонн нафти на рік.

Це рішення ставить під серйозну загрозу довгострокову безпеку постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Поширити

За його словами, Угорщина вже закликала Україну розв'язати це питання. Його також мають намір обговорити на саміті міністрів закордонних справ країн ЄС.

Це дивно, що країна, яка прагне до ЄС, ставить під загрозу енергопостачання двох країн-членів ЄС, особливо влітку, коли споживання енергії знаходиться на піку.

Транзит нафти РФ через Україну закінчився

Раніше стало відомо, що нафта "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через Україну.

Припинити транзит вирішила влада України, оскільки вона запровадила відповідні санкції проти російської компанії. Поширити

У МЗС Словаччини вже скаржилися, що припинення постачання нафти може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі.