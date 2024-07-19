Угорщина в розпачі через припинення транзиту нафти РФ через Україну

Угорщина незадоволена після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл". Запитання хочуть винести на засідання Ради ЄС.
Головні тези:
- Угорщина вимагає від України продовжити транзит російської нафти.
- Міністр закордонних справ Угорщини вважає рішення України припинити транзит нафти "Лукойл" незрозумілим та неприйнятним.
- Питання припинення транзиту нафти з РФ через Україну буде розглянуто на засіданні Ради ЄС та саміті міністрів закордонних справ.
Угорщина вимагає від України продовжити транзит російської нафти
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомив прессекретар угорського уряду Золтан Ковач у Twitter.
Сійярто вважає, що рішення України припинити транзит нафти "Лукойл" є "незрозумілим та неприйнятним".
❗️FM Péter Szijjártó criticized Ukraine's decision to halt Russian Lukoil's oil transit to Hungary as "incomprehensible and unacceptable." While Hungary has stabilized its oil supply with temporary solutions, the minister emphasized that these are unsustainable in the long term,… pic.twitter.com/ZoCY8qvLPx— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 19, 2024
Глава угорського МЗС додав, що Угорщина та Словаччина залежать від нафтопроводу "Дружба", яким "Лукойл" постачає близько двох мільйонів тонн нафти на рік.
За його словами, Угорщина вже закликала Україну розв'язати це питання. Його також мають намір обговорити на саміті міністрів закордонних справ країн ЄС.
Це дивно, що країна, яка прагне до ЄС, ставить під загрозу енергопостачання двох країн-членів ЄС, особливо влітку, коли споживання енергії знаходиться на піку.
Транзит нафти РФ через Україну закінчився
Раніше стало відомо, що нафта "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через Україну.
У МЗС Словаччини вже скаржилися, що припинення постачання нафти може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі.
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