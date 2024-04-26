Україна не планує продовжувати транзит російського газу до Європи через власну територію, що створює напруженість на європейських газових ринків.

Що відомо про важливість транзиту російського газу для ЄС територією України

Журналісти видання зазначають, що хоча розв’язана Кремлем злочинна війна проти України і поставила хрест на будь-яких дипломатичних переговорах між країнами, у ЄС сподівались на домовленність щодо подовження термінів транзиту російського газу територією України.

Однак під час конференції Flame в Амстердамі на початку цього тижня представник оператора української ГТС відкинув можливість переговорів між трейдерами щодо транзиту російського газу.

Підкреслюється, що наразі поставки російського газу територією України скоротились до мінімуму, однак європейські трейдери зазначають, що їх достатньо для забезпечення енергією тих же Нідерландів протягом шести найхолодніших місяців у році.

Транзит через Україну — один із двох маршрутів, які залишилися, для поставок російського газу в Європу.

Що відомо про проблеми ЄС із зберіганням запасів газу

Автори матеріалу зазначають, що справа не тільки у пошуках нових джерел з поставок блакитного палива, а й в тому, що європейські газові трейдери шукають місця для зберігання газу у разі, якщо влітку запаси в Європі досягнуть рекордних для цієї пори року рівнів.

Наразі Україна має найбільші після Росії у Європі потужності для зберігання газу та запаси блакитного палива, постійні атаки окупаційної армії РФ по енергооб’єктах створюють дуже високий ризик того, що це паливо буде знищено.

Майже через два роки після початку війни трейдери все ще перебувають у стані підвищеної готовності, очікуючи також можливих ознак перебоїв у роботі нових проєктів зі скраплення природного газу США і Катару.

Підкреслюється, що занепокоєння поширюється як на ринку ф'ючерсів, так і на ринку опціонів, де екстремальна волатильність цін стала нормою.

СПГ може послабити занепокоєння в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди і навіть Велика Британія, де інвестиції в нові термінали забезпечують ширший доступ до глобального пулу.

Але для Австрії та Словаччини, які не мають виходу до моря і які, як і раніше, отримують більшу частину палива традиційним маршрутом з Росії через Україну, енергетична криза — і пов'язаний з нею інфляційний тиск — далека від завершення.