Украина не планирует продолжать транзит российского газа в Европу через собственную территорию, что создает напряженность на европейских газовых рынках.

Что известно о важности транзита российского газа для ЕС через территорию Украины

Журналисты издания отмечают, что хотя развязанная Кремлем преступная война против Украины и поставила крест на любых дипломатических переговорах между странами, в ЕС надеялись на договоренность о продлении сроков транзита российского газа через территорию Украины.

Однако во время конференции Flame в Амстердаме в начале этой недели представитель оператора украинской ГТС отверг возможность переговоров между трейдерами по транзиту российского газа.

Подчеркивается, что поставки российского газа по территории Украины сократились до минимума, однако европейские трейдеры отмечают, что их достаточно для обеспечения энергией тех же Нидерландов в течение шести самых холодных месяцев в году.

Транзит через Украину — один из двух оставшихся маршрутов для поставок российского газа в Европу.

Что известно о проблемах ЕС с хранением запасов газа

Авторы материала отмечают, что дело не только в поисках новых источников по поставкам голубого топлива, но и в том, что европейские газовые трейдеры ищут места для хранения газа в случае если летом запасы в Европе достигнут рекордных для этого времени года уровней.

В настоящее время у Украины самые большие после России в Европе мощности для хранения газа и запасы голубого топлива, постоянные атаки оккупационной армии РФ по энергообъектам создают очень высокий риск того, что это топливо будет уничтожено.

Спустя почти два года после начала войны трейдеры все еще находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая также возможных признаков перебоев в работе новых проектов по сжижению природного газа США и Катара.

Подчеркивается, что озабоченность распространяется как на рынке фьючерсов, так и на рынке опционов, где экстремальная волатильность цен стала нормой.

СПГ может ослабить беспокойство в таких странах, как Германия, Нидерланды и даже Великобритания, где инвестиции в новые терминалы обеспечивают более широкий доступ к глобальному пулу.

Но для Австрии и Словакии, не имеющих выхода к морю и по-прежнему получающих большую часть топлива по традиционному маршруту из России через Украину, энергетический кризис — и связанное с ним инфляционное давление — далеко от завершения.