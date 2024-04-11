Атаки РФ на украинские газовые хранилища привели к росту цен в Европе

11 апреля Россия атаковала два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен на газ в Европе и стало новым напоминанием об угрозах для энергетической инфраструктуры страны.
Атаки РФ подчеркивают потенциальный риск хранения газа в Украине
Европейские газовые фьючерсы выросли на 7,1%, более чем компенсировав понижение предыдущих двух дней, пишет Bloomberg.
По словам Алексея Чернышова, главного исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины", хранилища продолжают работать, пока специалисты оценивают последствия обстрела.
Украинские хранилища расположены в западной части граничащей с Евросоюзом страны на глубине до двух километров под землей. Они также подключены к сетям блока из-за того, что страна в течение десятилетий играла роль транзитного маршрута для российских энергоносителей.
Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в 2022 году объемы хранящегося в Украине газа упали почти до нуля, но с прошлого года они вновь выросли, поскольку такие компании, как Shell Plc и DXT Commodities, пользуются украинскими хранилищами.
Недавно "Нафтогаз" провел переговоры еще с рядом компаний по сотрудничеству. Украина предлагает трейдерам забронировать хранение до 10 млрд куб. м в этом году. Объем, который может быть зарезервирован международными компаниями, составляет около трети всех мощностей страны.
Подземные хранилища газа в Украине
АО "Укртрансгаз" располагает одной из самых мощных в Европе сетей подземных хранилищ газа. Сейчас в эксплуатации находятся 11 ПХГ, еще 1 хранилище находится на балансе, но оно находится на временно неподконтрольной территории (Луганская область). Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд. куб. м.
Группа "Нафтогаз" в начале апреля заявила, что начала сезон закачки газа в подземные хранилища. За отопительный сезон 2023/2024 годов было отобрано 8,5 млрд куб. м природного газа с ПХГ, из которых использовано 6,7 млрд куб.
Ранее Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) предлагал "развернуть" Трансбалканский газопровод для наполнения украинских ПХГ.
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