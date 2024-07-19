Венгрия в отчаянии из-за прекращения транзита нефти РФ через Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Венгрия в отчаянии из-за прекращения транзита нефти РФ через Украину

Лукойл
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Источник:  online.ua

Венгрия недовольна после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл". Вопрос хотят вынести на заседание Совета ЕС.

Главные тезисы

  • В Венгрии возникло недовольство после прекращения транзита нефти “Лукойл” через Украину.
  • Министр иностранных дел Венгрии считает решение Украины непонятным и неприемлемым.
  • Украина уже столкнулась с жалобами со стороны Словакии из-за прекращения поставок нефти “Лукойл”.

Венгрия требует от Украины продлить транзит российской нефти

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter.

Сийярто считает, что решение Украины прекратить транзит нефти "Лукойл" "непонятно и неприемлемо".

Глава венгерского МИД добавил, что Венгрия и Словакия зависят от нефтепровода "Дружба", по которому "Лукойл" поставляет около двух миллионов тонн нефти в год.

Это решение ставит под серьезную угрозу долгосрочную безопасность поставки нефти в Венгрию и Словакию.

По его словам, Венгрия уже призвала Украину решить этот вопрос. Он также намерен обсудить на саммите министров иностранных дел стран ЕС.

Это странно, что страна, стремящаяся к ЕС, ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов ЕС, особенно летом, когда потребление энергии находится на пике.

Транзит нефти РФ через Украину закончился

Ранее стало известно, что нефть "Лукойл" перестала поступать в Словакию и Венгрию из-за Украины.

Прекратить транзит решили власти Украины, поскольку они ввели соответствующие санкции против российской компании.

В МИД Словакии уже жаловались, что прекращение поставок нефти может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе.

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Санкции в действии. Российский "Лукойл" прекратил поставлять нефть в Венгрию
Санкции в действии. Российский "Лукойл" прекратил поставлять нефть в Венгрию

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