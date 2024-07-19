Венгрия в отчаянии из-за прекращения транзита нефти РФ через Украину

Венгрия недовольна после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл". Вопрос хотят вынести на заседание Совета ЕС.

Венгрия требует от Украины продлить транзит российской нефти

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач в Twitter.

Сийярто считает, что решение Украины прекратить транзит нефти "Лукойл" "непонятно и неприемлемо".

❗️FM Péter Szijjártó criticized Ukraine's decision to halt Russian Lukoil's oil transit to Hungary as "incomprehensible and unacceptable." While Hungary has stabilized its oil supply with temporary solutions, the minister emphasized that these are unsustainable in the long term,… pic.twitter.com/ZoCY8qvLPx — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 19, 2024

Глава венгерского МИД добавил, что Венгрия и Словакия зависят от нефтепровода "Дружба", по которому "Лукойл" поставляет около двух миллионов тонн нефти в год.

Это решение ставит под серьезную угрозу долгосрочную безопасность поставки нефти в Венгрию и Словакию. Поделиться

По его словам, Венгрия уже призвала Украину решить этот вопрос. Он также намерен обсудить на саммите министров иностранных дел стран ЕС.

Это странно, что страна, стремящаяся к ЕС, ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов ЕС, особенно летом, когда потребление энергии находится на пике.

Транзит нефти РФ через Украину закончился

Ранее стало известно, что нефть "Лукойл" перестала поступать в Словакию и Венгрию из-за Украины.

Прекратить транзит решили власти Украины, поскольку они ввели соответствующие санкции против российской компании. Поделиться

В МИД Словакии уже жаловались, что прекращение поставок нефти может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе.