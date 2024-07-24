Венгрия начала шантажировать ЕС на фоне конфликта с Украиной

Официальный Будапешт потребовал у Евросоюза выступить посредником в разрешении конфликта с Украиной по прекращению транзита нефти от одного из крупнейших российских поставщиков ПАО "ЛУКойл".

Венгрия и Словакия пытаются давить на Брюссель

Как удалось узнать журналистам, 24 июля Еврокомиссия вынуждена была созвать заседание так называемого торгового комитета после требований Венгрии и Словакии.

Последние все активнее жалуются на то, что решения Украины представляют серьезную угрозу для их энергетической безопасности.

Несмотря на это, официальный Брюссель четко дал понять, что на сегодняшний день не видит никакого влияния на поставки нефти в Евросоюз.

Однако команду венгерского премьера Виктора Орбана это заявление не остановило.

Мы рассчитываем на Европейскую комиссию и ожидаем, что она не подведет, — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Бухаресте. Поделиться

Более того, дипломат даже начал шантажировать ЕС, пригрозив, что Будапешт будет вынужден прибегнуть к механизму урегулирования споров, если европейские власти не решат эту проблему.

В ЕС разъярены последними провокациями Орбана и его команды

Европейские лидеры осознают, что венгерский премьер снова пытается загнать ЕС в тупик.

Что важно понимать, это уже не первая его попытка шантажа в вопросах, которые касаются Украины.

Официальный Брюссель помнит многолетние усилия Виктора Орбана, нацеленные на блокирование помощи Киеву и ослабление санкций против РФ.

В ЕС были взбешены решением Орбана в начале этого месяца использовать ротационное председательство в блоке, которое возглавляет Венгрия, для проведения фейковой "мирной миссии" без согласия Киева или Брюсселя. Поделиться

Евросоюз также размышляет о том, насколько отключение "Лукойла" является проблемой энергетической безопасности, а насколько политической проблемой для Орбана.