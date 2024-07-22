Власти Венгрии угрожают обратиться в суд из-за ограничения Украиной транзита нефти российской компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба".

Что известно об угрозах Венгрии из-за ограничения Украиной транзита нефти РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия не получает достаточное количество нефти при отсутствии транзита из России через Украину.

Очевидно, что решение Украины коренным образом угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, желающей быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС, - подчеркнул глава венгерской дипломатии. Поделиться

По его словам, решение Киева прекратить транзит якобы "является явным нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС".

Нефтепровод "Дружба"

Он заявил, что поэтому Венгрия якобы имеет право инициировать проведение консультаций, в ходе которых ЕК должен представлять интересы страны-члена ЕС.

Но если с Украиной не удастся договориться, существует возможность начала арбитражного суда и проведения рассмотрения в течение 40 дней.

Если решения не найдут, то Евросоюз вправе отказаться от выполнения своих обязательств по Соглашению об ассоциации, - пригрозил Сийярто. Поделиться

Что известно о последствиях ограничения Украиной транзита нефти "Лукойла"

Словакия вслед за Венгрией из-за украинских санкций перестала получать нефть от российской компании "Лукойл".

В МИД Словакии уже жаловались, что прекращение поставок нефти может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе.

Венгрия недовольна после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "ЛУКойл". Вопросы хотят вынести на заседание Совета ЕС.