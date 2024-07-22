Венгрия угрожает Украине судом из-за ограничения транзита российской нефти
Категория
Политика
Дата публикации

Венгрия угрожает Украине судом из-за ограничения транзита российской нефти

Петер Сийярто
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Источник:  Magyar Nemzet

Власти Венгрии угрожают обратиться в суд из-за ограничения Украиной транзита нефти российской компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба".

Главные тезисы

  • Власти Венгрии готовы обратиться в суд из-за ограничения Украиной транзита нефти “Лукойла”
  • Решение Украины по транзиту нефти может повлиять на безопасность энергоснабжения Венгрии и Словакии
  • Осложнения в поставках нефти из-за конфликта между Венгрией и Украиной могут вызвать нестабильность в странах Европейского союза
  • МИД Венгрии подчеркивает, что решение Украины нарушает соглашение с ЕС и может привести к судебному разбирательству
  • Словакия также столкнулась с проблемами из-за прекращения транзита нефти 'Лукойл' через Украину и поддерживает позицию Венгрии

Что известно об угрозах Венгрии из-за ограничения Украиной транзита нефти РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия не получает достаточное количество нефти при отсутствии транзита из России через Украину.

Очевидно, что решение Украины коренным образом угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, желающей быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС, - подчеркнул глава венгерской дипломатии.

По его словам, решение Киева прекратить транзит якобы "является явным нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС".

Венгрия угрожает обратиться в суд из-за ограничения Украиной транзита нефти РФ
Нефтепровод "Дружба"

Он заявил, что поэтому Венгрия якобы имеет право инициировать проведение консультаций, в ходе которых ЕК должен представлять интересы страны-члена ЕС.

Но если с Украиной не удастся договориться, существует возможность начала арбитражного суда и проведения рассмотрения в течение 40 дней.

Если решения не найдут, то Евросоюз вправе отказаться от выполнения своих обязательств по Соглашению об ассоциации, - пригрозил Сийярто.

Что известно о последствиях ограничения Украиной транзита нефти "Лукойла"

Словакия вслед за Венгрией из-за украинских санкций перестала получать нефть от российской компании "Лукойл".

В МИД Словакии уже жаловались, что прекращение поставок нефти может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе.

Венгрия недовольна после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "ЛУКойл". Вопросы хотят вынести на заседание Совета ЕС.

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