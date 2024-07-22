Власти Венгрии угрожают обратиться в суд из-за ограничения Украиной транзита нефти российской компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба".
Главные тезисы
- Власти Венгрии готовы обратиться в суд из-за ограничения Украиной транзита нефти “Лукойла”
- Решение Украины по транзиту нефти может повлиять на безопасность энергоснабжения Венгрии и Словакии
- Осложнения в поставках нефти из-за конфликта между Венгрией и Украиной могут вызвать нестабильность в странах Европейского союза
- МИД Венгрии подчеркивает, что решение Украины нарушает соглашение с ЕС и может привести к судебному разбирательству
- Словакия также столкнулась с проблемами из-за прекращения транзита нефти 'Лукойл' через Украину и поддерживает позицию Венгрии
Что известно об угрозах Венгрии из-за ограничения Украиной транзита нефти РФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия не получает достаточное количество нефти при отсутствии транзита из России через Украину.
По его словам, решение Киева прекратить транзит якобы "является явным нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС".
Он заявил, что поэтому Венгрия якобы имеет право инициировать проведение консультаций, в ходе которых ЕК должен представлять интересы страны-члена ЕС.
Но если с Украиной не удастся договориться, существует возможность начала арбитражного суда и проведения рассмотрения в течение 40 дней.
Что известно о последствиях ограничения Украиной транзита нефти "Лукойла"
Словакия вслед за Венгрией из-за украинских санкций перестала получать нефть от российской компании "Лукойл".
В МИД Словакии уже жаловались, что прекращение поставок нефти может негативно отразиться на работе НПЗ в Братиславе.
Венгрия недовольна после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании "ЛУКойл". Вопросы хотят вынести на заседание Совета ЕС.
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