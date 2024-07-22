Влада Угорщини погрожує звернутись до суду через обмеження Україною транзиту нафти російської компанії “Лукойл” нафтопроводом “Дружба”.

Що відомо про погрози Угорщини через обмеження Україною транзиту нафти РФ

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляє, що Угорщина не отримує достатньої кількості нафти за відсутності транзиту з Росії через Україну.

Очевидно, що рішення України докорінно загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського союзу, і одним своїм рішенням вона ставить під фундаментальний ризик постачання нафти двом країнам-членам ЄС, - підкреслив очільник угорської дипломатії. Поширити

За його словами, рішення Києва припинити транзит нібито "є явним порушенням Угоди про асоціацію з ЄС".

Нафтопровід “Дружба”

Він заявив, що через це Угорщина нібито має право ініціювати проведення консультацій, під час яких ЄК має представляти інтереси країни-члена ЄС.

Але якщо з Україною не вдасться домовитися, то існує можливість початку арбітражного суду та проведення розгляду протягом 40 днів.

Якщо рішення не знайдуть, то Євросоюз має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію, - пригрозив Сійярто. Поширити

Що відомо про наслідки обмеження Україною транзиту нафти “Лукойла”

Словаччина слідом за Угорщиною через українські санкції перестала отримувати нафту від російської компанії “Лукойл”.

У МЗС Словаччини вже скаржилися, що припинення постачання нафти може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі.

Угорщина незадоволена після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл". Запитання хочуть винести на засідання Ради ЄС.