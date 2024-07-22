Угорщина погрожує Україні судом через обмеження транзиту російської нафти
Категорія
Політика
Дата публікації

Угорщина погрожує Україні судом через обмеження транзиту російської нафти

Петер Сійярто
Джерело:  Magyar Nemzet

Влада Угорщини погрожує звернутись до суду через обмеження Україною транзиту нафти російської компанії “Лукойл” нафтопроводом “Дружба”.

Головні тези:

  • Угорщина загрожує звернутись до суду через обмеження Україною транзиту нафти російської компанії “Лукойл”.
  • Рішення України може позначитися на безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини.
  • Угорщина вимагає від України поновлення транзиту нафти з РФ та готується до можливого арбітражного суду.
  • Словаччина також відчула наслідки внаслідок припинення транзиту нафти від російської компанії “Лукойл” через Україну.
  • Конфлікт між Угорщиною та Україною викликав нестабільність у постачанні нафти до країн Європейського союзу.

Що відомо про погрози Угорщини через обмеження Україною транзиту нафти РФ

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляє, що Угорщина не отримує достатньої кількості нафти за відсутності транзиту з Росії через Україну.

Очевидно, що рішення України докорінно загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського союзу, і одним своїм рішенням вона ставить під фундаментальний ризик постачання нафти двом країнам-членам ЄС, - підкреслив очільник угорської дипломатії.

За його словами, рішення Києва припинити транзит нібито "є явним порушенням Угоди про асоціацію з ЄС".

Угорщина погрожує звернутись до суду через обмеження Україною транзиту нафти РФ
Нафтопровід “Дружба”

Він заявив, що через це Угорщина нібито має право ініціювати проведення консультацій, під час яких ЄК має представляти інтереси країни-члена ЄС.

Але якщо з Україною не вдасться домовитися, то існує можливість початку арбітражного суду та проведення розгляду протягом 40 днів.

Якщо рішення не знайдуть, то Євросоюз має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію, - пригрозив Сійярто.

Що відомо про наслідки обмеження Україною транзиту нафти “Лукойла”

Словаччина слідом за Угорщиною через українські санкції перестала отримувати нафту від російської компанії “Лукойл”.

У МЗС Словаччини вже скаржилися, що припинення постачання нафти може негативно вплинути на роботу НПЗ у Братиславі.

Угорщина незадоволена після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл". Запитання хочуть винести на засідання Ради ЄС.

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