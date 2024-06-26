Угорщина підтримала "мирний план" для України запропонований Китаєм і Бразилією
Категорія
Україна
Дата публікації

Угорщина підтримала "мирний план" для України запропонований Китаєм і Бразилією

Угорщина
Джерело:  hvg.hu

Угорщина підтримує "консенсус з шести пунктів", запропонований Китаєм і Бразилією для припинення російсько-української війни.

Головні тези:

  • У мирному плані, запропонованому Китаєм, не згадується відновлення територіальної цілісності України
  • Україна сподівається на реальні кроки та дії Китаю на шляху до миру.
  • Запровадження реальних дій щодо миру має велике значення для успішного завершення конфлікту.
  • Глобальний саміт миру у Швейцарії може стати нагодою для співпраці у відновленні стабільності.

У “мирному плані“ Китая та Бразилії не згадується відновлення територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує запропонований Китаєм і Бразилією «консенсус із шести пунктів» для припинення російсько-української війни, в якому не згадується відновлення територіальної цілісності України.

Про це угорський Петер Сійярто сказав у телефонній розмові з китайським колегою Ван Ї.

“Консенсус із шести пунктів”, запропонований спільно Китаєм і Бразилією, заклав гарну основу для майбутніх мирних переговорів. Угорщина повністю погоджується з цією важливою мирною ініціативою, — заявив Сійярто.

Угорський міністр також подякував Китаю за його внесок «у боротьбу за мир».

Ван, своєю чергою, зауважив, що війна усе ще продовжується і навіть посилюється, тому світ потребує «більш об’єктивних, збалансованих і конструктивних голосів, а також прагматичніших і ефективніших зусиль для сприяння миру».

Китай готовий продовжувати працювати з усіма країнами-однодумцями, формувати умови для миру та докладати зусиль для остаточної реалізації мирних переговорів, — сказав китайський топдипломат.

При цьому сторони сформулювали шість пунктів, виконання яких, на їх думку, дасть змогу повернути мир в Україну, не згадавши при цьому відновлення територіальної цілісності й суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів.

В Україні відреагували на "мирний план" Китаю для завершення війни

Українське МЗС звертає увагу на те, що КНР завжди декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир.

Попри це, Київ хотів би побачити реальні кроки та дії Пекіна на цьому шляху.

Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт, — наголосили в українському дипломатичному відомстві.

Як зазначає команда МЗС, саме безпосередня участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, аби Пекін продемонстрував свою реальну зацікавленість у завершенні загарбницької війни РФ проти України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В МЗС України різко відповіли на мирний план Індонезії
В МЗС України різко відповіли на мирний план Індонезії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ОП відреагували на інформацію про нібито мирний план від Туреччини
Михайло Подоляк
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни РФ проти України. Трамп висунув нову жорстку вимогу
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?