Угорщина підтримала "мирний план" для України запропонований Китаєм і Бразилією

Угорщина підтримує "консенсус з шести пунктів", запропонований Китаєм і Бразилією для припинення російсько-української війни.
Головні тези:
- У мирному плані, запропонованому Китаєм, не згадується відновлення територіальної цілісності України
- Україна сподівається на реальні кроки та дії Китаю на шляху до миру.
- Запровадження реальних дій щодо миру має велике значення для успішного завершення конфлікту.
- Глобальний саміт миру у Швейцарії може стати нагодою для співпраці у відновленні стабільності.
У “мирному плані“ Китая та Бразилії не згадується відновлення територіальної цілісності України
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує запропонований Китаєм і Бразилією «консенсус із шести пунктів» для припинення російсько-української війни, в якому не згадується відновлення територіальної цілісності України.
Про це угорський Петер Сійярто сказав у телефонній розмові з китайським колегою Ван Ї.
Угорський міністр також подякував Китаю за його внесок «у боротьбу за мир».
Ван, своєю чергою, зауважив, що війна усе ще продовжується і навіть посилюється, тому світ потребує «більш об’єктивних, збалансованих і конструктивних голосів, а також прагматичніших і ефективніших зусиль для сприяння миру».
При цьому сторони сформулювали шість пунктів, виконання яких, на їх думку, дасть змогу повернути мир в Україну, не згадавши при цьому відновлення територіальної цілісності й суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів.
В Україні відреагували на "мирний план" Китаю для завершення війни
Українське МЗС звертає увагу на те, що КНР завжди декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир.
Попри це, Київ хотів би побачити реальні кроки та дії Пекіна на цьому шляху.
Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт, — наголосили в українському дипломатичному відомстві.
Як зазначає команда МЗС, саме безпосередня участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, аби Пекін продемонстрував свою реальну зацікавленість у завершенні загарбницької війни РФ проти України.
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