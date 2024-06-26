Угорщина підтримала "мирний план" для України запропонований Китаєм і Бразилією

Угорщина підтримує "консенсус з шести пунктів", запропонований Китаєм і Бразилією для припинення російсько-української війни.

У “мирному плані“ Китая та Бразилії не згадується відновлення територіальної цілісності України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна підтримує запропонований Китаєм і Бразилією «консенсус із шести пунктів» для припинення російсько-української війни, в якому не згадується відновлення територіальної цілісності України.

Про це угорський Петер Сійярто сказав у телефонній розмові з китайським колегою Ван Ї.

“Консенсус із шести пунктів”, запропонований спільно Китаєм і Бразилією, заклав гарну основу для майбутніх мирних переговорів. Угорщина повністю погоджується з цією важливою мирною ініціативою, — заявив Сійярто. Поширити

Угорський міністр також подякував Китаю за його внесок «у боротьбу за мир».

Ван, своєю чергою, зауважив, що війна усе ще продовжується і навіть посилюється, тому світ потребує «більш об’єктивних, збалансованих і конструктивних голосів, а також прагматичніших і ефективніших зусиль для сприяння миру».

Китай готовий продовжувати працювати з усіма країнами-однодумцями, формувати умови для миру та докладати зусиль для остаточної реалізації мирних переговорів, — сказав китайський топдипломат. Поширити

При цьому сторони сформулювали шість пунктів, виконання яких, на їх думку, дасть змогу повернути мир в Україну, не згадавши при цьому відновлення територіальної цілісності й суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів.

В Україні відреагували на "мирний план" Китаю для завершення війни

Українське МЗС звертає увагу на те, що КНР завжди декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир.

Попри це, Київ хотів би побачити реальні кроки та дії Пекіна на цьому шляху.

Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт, — наголосили в українському дипломатичному відомстві.

Як зазначає команда МЗС, саме безпосередня участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, аби Пекін продемонстрував свою реальну зацікавленість у завершенні загарбницької війни РФ проти України.