В ОП відреагували на інформацію про нібито мирний план від Туреччини

За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, завершення розв'язаної Росією злочинної війни має відбуватись виключно в рамках запропонованої Києвом української “Формули миру”.

В ОП поставили крапку у питанні мирного врегулювання розв’язаної РФ війни

Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш РФ". Є лише безумовна Формула миру, запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних масштабних компенсацій, — підкреслив Подоляк. Поширити

За його словами, пропозиції щодо інших “мирних планів” свідчать виключно про бажання окремих осіб продовжувати розв’язану Росією злочинну війну.

Що відомо про нібито мирний план Туреччини

За інформацією видання "Нова-Європа" із посиланням на власні джерела, Туреччина нібито пропонує Україні та Росії власний “мирний план”, який передбачає фактичне заморожування конфлікту.

Автори матеріалу зазначають, що цей проект нібито створювався на основі перших переговорів у Стамбулі і до нього увійшла частина формулювань від травня 2022 року.

Окрім цього стверджується, що цей проект нібито підтримає частина європейських політиків.

Начебто Туреччина збирається презентувати його окремим країнам Глобального Півдня.

Зокрема, нібито Туреччина у цьому проекті пропонує: