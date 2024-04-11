В ОП відреагували на інформацію про нібито мирний план від Туреччини

За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, завершення розв'язаної Росією злочинної війни має відбуватись виключно в рамках запропонованої Києвом української “Формули миру”.
В ОП поставили крапку у питанні мирного врегулювання розв’язаної РФ війни
За його словами, пропозиції щодо інших “мирних планів” свідчать виключно про бажання окремих осіб продовжувати розв’язану Росією злочинну війну.
Що відомо про нібито мирний план Туреччини
За інформацією видання "Нова-Європа" із посиланням на власні джерела, Туреччина нібито пропонує Україні та Росії власний “мирний план”, який передбачає фактичне заморожування конфлікту.
Автори матеріалу зазначають, що цей проект нібито створювався на основі перших переговорів у Стамбулі і до нього увійшла частина формулювань від травня 2022 року.
Окрім цього стверджується, що цей проект нібито підтримає частина європейських політиків.
Начебто Туреччина збирається презентувати його окремим країнам Глобального Півдня.
Зокрема, нібито Туреччина у цьому проекті пропонує:
США та РФ зобов'язуються за жодних умов не застосовувати ядерну зброю. Також вони відновлюють дію договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3) без можливості одностороннього виходу з нього в майбутньому.
Заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду.
Заморожування війни за наявною лінією фронту.
Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський про зовнішньополітичний курс країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх окупованих територіях.
Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року.
Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".
Росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-