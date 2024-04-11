По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, завершение развязанной Россией преступной войны должно происходить исключительно в рамках предложенной Киевом украинской "Формулы мира".

В ОП поставили точку в вопросе мирного урегулирования развязанной РФ войны

Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", предполагающих "не/проигрыш РФ". Есть только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращении к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций, подчеркнул Подоляк. Поделиться

По его словам, предложения по другим "мирным планам" свидетельствуют исключительно о желании отдельных лиц продолжать развязанную Россией преступную войну.

Что известно о якобы мирном плане Турции

По информации издания "Нова-Европа" со ссылкой на собственные источники, Турция якобы предлагает Украине и России собственный мирный план, предусматривающий фактическую заморозку конфликта.

Авторы материала отмечают, что этот проект якобы создавался на основе первых переговоров в Стамбуле, и в него вошла часть формулировок с мая 2022 года.

Кроме того, утверждается, что этот проект якобы поддержит часть европейских политиков.

Вроде бы Турция собирается презентовать его отдельным странам Глобального Юга.

В частности, якобы Турция в этом проекте предлагает: