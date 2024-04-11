В ОП отреагировали на информацию о якобы мирном плане от Турции
Категория
Украина
Дата публикации

В ОП отреагировали на информацию о якобы мирном плане от Турции

Михаил Подоляк
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Источник:  online.ua

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, завершение развязанной Россией преступной войны должно происходить исключительно в рамках предложенной Киевом украинской "Формулы мира".

В ОП поставили точку в вопросе мирного урегулирования развязанной РФ войны

Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", предполагающих "не/проигрыш РФ". Есть только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращении к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций, подчеркнул Подоляк.

По его словам, предложения по другим "мирным планам" свидетельствуют исключительно о желании отдельных лиц продолжать развязанную Россией преступную войну.

Что известно о якобы мирном плане Турции

По информации издания "Нова-Европа" со ссылкой на собственные источники, Турция якобы предлагает Украине и России собственный мирный план, предусматривающий фактическую заморозку конфликта.

Авторы материала отмечают, что этот проект якобы создавался на основе первых переговоров в Стамбуле, и в него вошла часть формулировок с мая 2022 года.

Кроме того, утверждается, что этот проект якобы поддержит часть европейских политиков.

Вроде бы Турция собирается презентовать его отдельным странам Глобального Юга.

В частности, якобы Турция в этом проекте предлагает:

  1. США и РФ обязуются ни при каких условиях не применять ядерное оружие. Также они возобновляют действие договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) без возможности одностороннего выхода из него в будущем.

  2. Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может привести к дестабилизации ее правительства.

  3. Замораживание войны по имеющейся линии фронта.

  4. Обязательство провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем на всех оккупированных территориях.

  5. Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

  6. Обмен пленными по формуле "всех на всех".

  7. Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

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