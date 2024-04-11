По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, завершение развязанной Россией преступной войны должно происходить исключительно в рамках предложенной Киевом украинской "Формулы мира".
В ОП поставили точку в вопросе мирного урегулирования развязанной РФ войны
По его словам, предложения по другим "мирным планам" свидетельствуют исключительно о желании отдельных лиц продолжать развязанную Россией преступную войну.
Что известно о якобы мирном плане Турции
По информации издания "Нова-Европа" со ссылкой на собственные источники, Турция якобы предлагает Украине и России собственный мирный план, предусматривающий фактическую заморозку конфликта.
Авторы материала отмечают, что этот проект якобы создавался на основе первых переговоров в Стамбуле, и в него вошла часть формулировок с мая 2022 года.
Кроме того, утверждается, что этот проект якобы поддержит часть европейских политиков.
Вроде бы Турция собирается презентовать его отдельным странам Глобального Юга.
В частности, якобы Турция в этом проекте предлагает:
США и РФ обязуются ни при каких условиях не применять ядерное оружие. Также они возобновляют действие договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3) без возможности одностороннего выхода из него в будущем.
Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может привести к дестабилизации ее правительства.
Замораживание войны по имеющейся линии фронта.
Обязательство провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем на всех оккупированных территориях.
Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.
Обмен пленными по формуле "всех на всех".
Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.
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