Венгрия поддержала "мирный план" для Украины, предложенный Китаем и Бразилией

Венгрия поддерживает консенсус из шести пунктов, предложенный Китаем и Бразилией для прекращения российско-украинской войны.

В "мирном плане" Китая и Бразилии не упоминается восстановление территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает предложенный Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов для прекращения российско-украинской войны, в котором не упоминается восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом венгерский Петер Сийярто сказал в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван.

Консенсус из шести пунктов, предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для будущих мирных переговоров. Венгрия полностью согласна с этой важной мирной инициативой, — заявил Сийярто. Поделиться

Венгерский министр также поблагодарил Китай за его вклад «в борьбу за мир».

Ван, в свою очередь, заметил, что война все еще продолжается и даже усиливается, поэтому мир нуждается в «более объективных, сбалансированных и конструктивных голосах, а также более прагматических и эффективных усилиях для содействия миру».

Китай готов продолжать работать со всеми странами-единомышленниками, формировать условия для мира и прилагать усилия по окончательной реализации мирных переговоров, — сказал китайский топдипломат. Поделиться

При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упомянув при этом восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ.

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Украинский МИД обращает внимание на то, что КНР всегда декларирует уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир.

Тем не менее, Киев хотел бы увидеть реальные шаги и действия Пекина на этом пути.

На следующей неделе в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы поднять саммит, — отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

Как отмечает команда МИД, самое непосредственное участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы Пекин продемонстрировал свою реальную заинтересованность в завершении захватнической войны РФ против Украины.