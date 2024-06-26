Венгрия поддержала "мирный план" для Украины, предложенный Китаем и Бразилией
Категория
Украина
Дата публикации

Венгрия поддержала "мирный план" для Украины, предложенный Китаем и Бразилией

Венгрия
Читати українською
Источник:  hvg.hu

Венгрия поддерживает консенсус из шести пунктов, предложенный Китаем и Бразилией для прекращения российско-украинской войны.

Главные тезисы

  • В мирном плане, предложенном Китаем, не упоминается восстановление территориальной целостности Украины
  • Украина надеется на реальные шаги и действия Китая по пути к миру.
  • Внедрение реальных действий по миру имеет большое значение для успешного завершения конфликта.
  • Глобальный саммит мира в Швейцарии может стать возможностью для сотрудничества в восстановлении стабильности.

В "мирном плане" Китая и Бразилии не упоминается восстановление территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает предложенный Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов для прекращения российско-украинской войны, в котором не упоминается восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом венгерский Петер Сийярто сказал в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван.

Консенсус из шести пунктов, предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для будущих мирных переговоров. Венгрия полностью согласна с этой важной мирной инициативой, — заявил Сийярто.

Венгерский министр также поблагодарил Китай за его вклад «в борьбу за мир».

Ван, в свою очередь, заметил, что война все еще продолжается и даже усиливается, поэтому мир нуждается в «более объективных, сбалансированных и конструктивных голосах, а также более прагматических и эффективных усилиях для содействия миру».

Китай готов продолжать работать со всеми странами-единомышленниками, формировать условия для мира и прилагать усилия по окончательной реализации мирных переговоров, — сказал китайский топдипломат.

При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упомянув при этом восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ.

В Украине отреагировали на "мирный план" Китая для завершения войны

Украинский МИД обращает внимание на то, что КНР всегда декларирует уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир.

Тем не менее, Киев хотел бы увидеть реальные шаги и действия Пекина на этом пути.

На следующей неделе в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы поднять саммит, — отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

Как отмечает команда МИД, самое непосредственное участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы Пекин продемонстрировал свою реальную заинтересованность в завершении захватнической войны РФ против Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В МИД Украины резко ответили на мирный план Индонезии
В МИД Украины резко ответили на мирный план Индонезии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ОП отреагировали на информацию о якобы мирном плане от Турции
Михаил Подоляк
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны РФ против Украины. Трамп выдвинул новое жесткое требование
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?