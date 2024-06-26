Венгрия поддержала "мирный план" для Украины, предложенный Китаем и Бразилией

Венгрия поддерживает консенсус из шести пунктов, предложенный Китаем и Бразилией для прекращения российско-украинской войны.
Главные тезисы
- В мирном плане, предложенном Китаем, не упоминается восстановление территориальной целостности Украины
- Украина надеется на реальные шаги и действия Китая по пути к миру.
- Внедрение реальных действий по миру имеет большое значение для успешного завершения конфликта.
- Глобальный саммит мира в Швейцарии может стать возможностью для сотрудничества в восстановлении стабильности.
В "мирном плане" Китая и Бразилии не упоминается восстановление территориальной целостности Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна поддерживает предложенный Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов для прекращения российско-украинской войны, в котором не упоминается восстановление территориальной целостности Украины.
Об этом венгерский Петер Сийярто сказал в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван.
Венгерский министр также поблагодарил Китай за его вклад «в борьбу за мир».
Ван, в свою очередь, заметил, что война все еще продолжается и даже усиливается, поэтому мир нуждается в «более объективных, сбалансированных и конструктивных голосах, а также более прагматических и эффективных усилиях для содействия миру».
При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упомянув при этом восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ.
В Украине отреагировали на "мирный план" Китая для завершения войны
Украинский МИД обращает внимание на то, что КНР всегда декларирует уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир.
Тем не менее, Киев хотел бы увидеть реальные шаги и действия Пекина на этом пути.
На следующей неделе в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы поднять саммит, — отметили в украинском дипломатическом ведомстве.
Как отмечает команда МИД, самое непосредственное участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы Пекин продемонстрировал свою реальную заинтересованность в завершении захватнической войны РФ против Украины.
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