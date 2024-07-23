Венгрия выступила с новыми угрозами в сторону Украины
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Политика
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Венгрия выступила с новыми угрозами в сторону Украины

Петер Сийярто
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Источник:  Hirado

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать финансовую помощь Украине от ЕС в размере 6,5 млрд евро в ответ на ограничение транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Главные тезисы

  • Венгрия готова блокировать финансовую помощь Украине от ЕС в размере 6,5 млрд евро из-за ограничения транзита нефти из России.
  • Глава МИД Венгрии угрожает инициировать арбитражный суд в отношении Украины в связи с нарушением соглашения между Украиной и ЕС.
  • Украина и Венгрия оказались в сложной ситуации, где решение одной стороны приводит к серьезным последствиям для другой.
  • Петер Сийярто отметил явное нарушение соглашения между Украиной и ЕС в контексте прекращения транзита энергоносителей через территорию Украины.
  • Возможное начало арбитражного суда и проведение рассмотрения в течение 40 дней создает неопределенность в отношениях между Венгрией и Украиной.

Венгрия угрожает заблокировать финансовую помощь Украине от ЕС

Сийярто заявил, что в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС указывается, что Киев не имеет права полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС.

По мнению главы венгерской дипломатии, Еврокомиссии будет сложно оказать Украине поддержку в этом вопросе.

Венгрия угрожает блокировать финансовую помощь Украине от ЕС
Петер Сийярто

При этом Сийярто пригрозил, что его страна не планирует ограничиваться исключительно жалобой в ЕС.

Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 млрд. евро компенсации за поставки оружия из Европейской миротворческой программы. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиарда евро, которой мы способствуем, пока Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения? Я считаю, что здесь кристально чистая ситуация, и Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти "Лукойлу" через Украину, - заявляет Сийярто.

Что известно о постоянных угрозах Венгрии в сторону Украины

Недавно Сийярто пригрозил Украине арбитражным судом в случае отказа возобновлять экспорт нефти российской компании "ЛУКойл".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия не получает достаточное количество нефти при отсутствии транзита из России через Украину.

По его словам, решение Киева прекратить транзит якобы "является явным нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС".

Он заявил, что поэтому Венгрия якобы имеет право инициировать проведение консультаций, в ходе которых ЕК должен представлять интересы страны-члена ЕС.

Но если с Украиной не удастся договориться, существует возможность начала арбитражного суда и проведения рассмотрения в течение 40 дней.

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