Угорщина виступила з новими погрозами у бік України
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Угорщина виступила з новими погрозами у бік України

Петер Сійярто
Джерело:  Hirado

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме фінансову допомогу Україні від ЄС у розмірі 6,5 млрд євро у відповідь на обмеження транзиту російської нафти нафтопроводом “Дружба”. 

Головні тези:

  • Угорщина загрожує блокуванням фінансової допомоги Україні від ЄС через обмеження транзиту російської нафти.
  • Глава МЗС Угорщини заявив про можливе ініціювання арбітражного суду у відношенні до України.
  • Сійярто наголосив на явному порушенні угоди між Україною та ЄС у контексті припинення транзиту енергоносіїв через її територію.

Угорщина погрожує заблокувати фінансову допомогу Україні від ЄС

Сійярто заявив, що в угоді про асоціацію між Україною та ЄС вказується, що Київ не має права повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн ЄС.

На думку очільника угорської дипломатії, Єврокомісії буде важко надати Україні підтримку у цьому питанні.

Угорщина погрожує блокувати фінансову допомогу Україні від ЄС
Петер Сійярто

При цьому Сійярто пригрозив, що його країна не планує обмежуватись виключно скаргою до ЄС.

Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 млрд євро компенсації за поставки зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити поставки нафти "Лукойлу" через Україну, - заявляє Сійярто.

Що відомо про постійні погрози Угорщини у бік України

Нещодавно Сійярто пригрозив Україні арбітражним судом у разі відмови відновлювати експорт нафти російської компанії “Лукойл”.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляє, що Угорщина не отримує достатньої кількості нафти за відсутності транзиту з Росії через Україну.

За його словами, рішення Києва припинити транзит нібито "є явним порушенням Угоди про асоціацію з ЄС".

Він заявив, що через це Угорщина нібито має право ініціювати проведення консультацій, під час яких ЄК має представляти інтереси країни-члена ЄС.

Але якщо з Україною не вдасться домовитися, то існує можливість початку арбітражного суду та проведення розгляду протягом 40 днів.

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Угорщина погрожує Україні судом через обмеження транзиту російської нафти
Петер Сійярто

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