Безвихідна ситуація. Угорщина лютує через рішення України та "брак" роснафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Безвихідна ситуація. Угорщина лютує через рішення України та "брак" роснафти

нафтопровід "Дружба"
Джерело:  Telex

В угорському уряді поскаржилася на те, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", адже заблокувала транзит нафти від російської компанії "Лукойл". Українська влада стверджує, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям, а Будапешт просто перекручує факти.

Головні тези:

  • Угорщина запевняє, що стикається з критичною ситуацією через зупинку транзиту нафти від російської компанії “Лукойл”.
  • Будапешт пригрозив блокуванням виплат Україні із Європейського фонду миру.
  • Конфлікт між Угорщиною та Україною може масштабуватися на рівні Європейського союзу через політику шантажу.

В Угорщині заявляють, що запасів нафти вистачить лише на місяць

З такою заявою виступив очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергей Гуяш.

Поплічник Віктора Орбана цинічно бреше, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти.

Гуяш також додав, що його країна може стикнутися з браком палива, якщо не зможе знайти вихід з ситуації, що склалася.

Станом на сьогодні угорських запасів вистачить лише до вересня.

Якщо ситуація не вирішиться, може виникнути нестача палива, але приводу для паніки немає, запаси є, їх можна сміливо гарантувати до вересня, а доти треба знайти рішення, — заяви очільник канцелярії Віктора Орбана.

Що цікаво, Гуяш пообіцяв, що Будапешт не буде шантажувати України, щоб змінити її рішення, однак заяви та дії глави МЗС Угорщини свідчать про зворотнє.

Угорщина пригрозила організувати нові проблеми для України

Як заявив нещодавно угорський дипломат Петер Сійярто, влада його країни буде блокувати 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію постачання зброї Україні.

Поплічник Віктор Орбана пригрозив, що шантаж буде тривати доти, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Я також чітко дав зрозуміти, що поки Україна не розв'яже це питання, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду миру, тому що який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 мільярда євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання, — заявив Петер Сійярто.

Варто також зазначити, що Угорщина і Словаччина також почали шантажувати ЄС, оскільки хочуть посилити тиск на Київ.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина погрожує Україні судом через обмеження транзиту російської нафти
Петер Сійярто
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина почала шантажувати ЄС на тлі конфлікту з Україною
ЄС та Угорщина
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина взяла рекордний кредит у банках Китаю
Угорщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?