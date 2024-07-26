В угорському уряді поскаржилася на те, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", адже заблокувала транзит нафти від російської компанії "Лукойл". Українська влада стверджує, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям, а Будапешт просто перекручує факти.

В Угорщині заявляють, що запасів нафти вистачить лише на місяць

З такою заявою виступив очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергей Гуяш.

Поплічник Віктора Орбана цинічно бреше, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти.

Гуяш також додав, що його країна може стикнутися з браком палива, якщо не зможе знайти вихід з ситуації, що склалася.

Станом на сьогодні угорських запасів вистачить лише до вересня.

Якщо ситуація не вирішиться, може виникнути нестача палива, але приводу для паніки немає, запаси є, їх можна сміливо гарантувати до вересня, а доти треба знайти рішення, — заяви очільник канцелярії Віктора Орбана. Поширити

Що цікаво, Гуяш пообіцяв, що Будапешт не буде шантажувати України, щоб змінити її рішення, однак заяви та дії глави МЗС Угорщини свідчать про зворотнє.

Угорщина пригрозила організувати нові проблеми для України

Як заявив нещодавно угорський дипломат Петер Сійярто, влада його країни буде блокувати 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію постачання зброї Україні.

Поплічник Віктор Орбана пригрозив, що шантаж буде тривати доти, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Я також чітко дав зрозуміти, що поки Україна не розв'яже це питання, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду миру, тому що який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 мільярда євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання, — заявив Петер Сійярто. Поширити

Варто також зазначити, що Угорщина і Словаччина також почали шантажувати ЄС, оскільки хочуть посилити тиск на Київ.