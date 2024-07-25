Угорщина взяла рекордний кредит у банках Китаю

Навесні 2024 року Угорщина взяла в кредит у трьох китайських банках 1 мільярд євро: це найбільша позика, яку коли-небудь отримував Будапешт.

Угорщина отримала наймасштабніший кредит у своїй історії від Китаю

Кредит Будапешту надали Банк розвитку Китаю, Експортно-імпортний банк Китаю та угорська філія Банку Китаю.

Кредит був повністю використаний 19 квітня, його потрібно погасити впродовж трьох років.

Угорщина не оголошувала про цю угоду. Цю інформацію 24 липня оприлюднило угорське видання Portfolio, а потім підтвердило урядове агентство.

Кредитна угода дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор, серед іншого. Угода дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%, — йдеться у повідомленні.

Нова позика є найбільшою для Будапешта. На другому місці — кредит від китайського Ексімбанку на залізничний проєкт Будапешт — Белград на суму 917 млн дол (877 млн євро на день отримання).

Орбан продовжує “мирну місію” щодо України

Про зустріч з Сі Цзіньпіном Орбан написав у своєму X 8 липня.

Мирна місія 3.0. Пекін, — йдеться у дописі. Поширити

Також Орбан оприлюднив фото після приземлення в аеропорту столиці Китаю.

МЗС Китаю повідомило, що в Орбана запланована зустріч з очільником КНР Сі Цзіньпіном "для поглибленого спілкування з питань, що становлять взаємний інтерес".

Центральне телебачення Китаю уже повідомило про зустріч лідерів.

Сі зустрівся з Орбаном, — йдеться у дописі без подробиць.

Згодом Орбан підтвердив, що приїхав говорити про Україну.