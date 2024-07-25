Венгрия взяла рекордный кредит в банках Китая

Весной 2024 года Венгрия взяла в кредит в трех китайских банках 1 миллиард евро: это самый большой заем, который когда-либо получал Будапешт.

Венгрия получила самый масштабный кредит в своей истории от Китая

Кредит Будапешту предоставили Банк развития Китая, Экспортно-импортный банк Китая и венгерский филиал Банка Китая.

Кредит был полностью использован 19 апреля, его нужно погасить в течение трех лет.

Венгрия не объявляла об этом соглашении. Эту информацию 24 июля обнародовало венгерское издание Portfolio, а затем подтвердило правительственное агентство.

Кредитное соглашение позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор, в том числе. Соглашение позволяет удержать соотношение государственного долга к ВВП в пределах предельного уровня 28,9%, говорится в сообщении.

Новый заем является крупнейшим для Будапешта. На втором месте — кредит от китайского Эксимбанка на железнодорожный проект Будапешт — Белград на сумму 917 млн долл. (877 млн евро в день получения).

Орбан продолжает "мирную миссию" в отношении Украины

О встрече с Си Цзиньпином Орбан написал в своем X 8 июля.

Мирная миссия 3.0. Пекин, — говорится в сообщении. Поделиться

Орбан также обнародовал фото после приземления в аэропорту столицы Китая.

МИД Китая сообщил, что у Орбана запланирована встреча с главой КНР Си Цзиньпином "для углубленного общения по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Центральное телевидение Китая уже сообщило о встрече лидеров.

Си встретился с Орбаном, говорится в сообщении без подробностей.

Впоследствии Орбан подтвердил, что приехал говорить об Украине.