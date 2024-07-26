В венгерском правительстве пожаловалась, что Украина ставит Венгрию в "безвыходную ситуацию", ведь заблокировала транзит нефти от российской компании "Лукойл". Украинские власти утверждают, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям.
Главные тезисы
- Венгрия уверяет, что сталкивается с критической ситуацией из-за остановки транзита нефти от российской компании "Лукойл".
- Будапешт пригрозил блокированием выплат Украине из Европейского фонда мира.
- Конфликт между Венгрией и Украиной может масштабироваться на уровне Европейского союза из-за политики шантажа.
В Венгрии заявляют, что запасов нефти хватит всего на месяц
С таким заявлением выступил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуяш.
Приспешник Виктора Орбана цинично лжет, что Украина шантажирует Венгрию и Словакию, блокируя поставки нефти.
Гуяш также добавил, что его страна может столкнуться с нехваткой топлива, если не сможет найти выход из сложившейся ситуации.
По состоянию на сегодняшний день венгерских запасов хватит лишь до сентября.
Что интересно, Гуяш пообещал, что Будапешт не будет шантажировать Украину, чтобы изменить ее решение, однако заявления и действия главы МИД Венгрии свидетельствуют об обратном.
Венгрия пригрозила организовать новые проблемы для Украины
Как заявил недавно венгерский дипломат Петер Сийярто, власти его страны будут блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине.
Приспешник Виктор Орбана пригрозил, что шантаж будет продолжаться до тех пор, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".
Следует также отметить, что Венгрия и Словакия тоже начали шантажировать ЕС, поскольку хотят усилить давление на Киев.
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