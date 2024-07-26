Безвыходная ситуация. Венгрия паникует из-за решений Украины и "дефецита" роснефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Безвыходная ситуация. Венгрия паникует из-за решений Украины и "дефецита" роснефти

Дружба
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Источник:  Telex

В венгерском правительстве пожаловалась, что Украина ставит Венгрию в "безвыходную ситуацию", ведь заблокировала транзит нефти от российской компании "Лукойл". Украинские власти утверждают, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям.

Главные тезисы

  • Венгрия уверяет, что сталкивается с критической ситуацией из-за остановки транзита нефти от российской компании "Лукойл".
  • Будапешт пригрозил блокированием выплат Украине из Европейского фонда мира.
  • Конфликт между Венгрией и Украиной может масштабироваться на уровне Европейского союза из-за политики шантажа.

В Венгрии заявляют, что запасов нефти хватит всего на месяц

С таким заявлением выступил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуяш.

Приспешник Виктора Орбана цинично лжет, что Украина шантажирует Венгрию и Словакию, блокируя поставки нефти.

Гуяш также добавил, что его страна может столкнуться с нехваткой топлива, если не сможет найти выход из сложившейся ситуации.

По состоянию на сегодняшний день венгерских запасов хватит лишь до сентября.

Если ситуация не разрешится, может возникнуть нехватка топлива, но повода для паники нет, запасы есть, их можно смело гарантировать до сентября, а до этого нужно найти решение, — заявил глава канцелярии Виктор Орбан.

Что интересно, Гуяш пообещал, что Будапешт не будет шантажировать Украину, чтобы изменить ее решение, однако заявления и действия главы МИД Венгрии свидетельствуют об обратном.

Венгрия пригрозила организовать новые проблемы для Украины

Как заявил недавно венгерский дипломат Петер Сийярто, власти его страны будут блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине.

Приспешник Виктор Орбана пригрозил, что шантаж будет продолжаться до тех пор, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".

Я также четко дал понять, что пока Украина не решит этот вопрос, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за передачу оружия из Европейского фонда мира, потому что как бы это выглядело, если бы мы способствовали выплате 6,5 миллиарда евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения, — заявил Петер Сийярто.

Следует также отметить, что Венгрия и Словакия тоже начали шантажировать ЕС, поскольку хотят усилить давление на Киев.

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