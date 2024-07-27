Блокировка транзита роснефти. Словакия обратилась к Украине с предложением

Глава словацкого правительства Роберт Фицо провел телефонные переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем по поводу остановки транзита российской нефти через нефтепровод "Дружба".

Словакия пытается найти выход из ситуации

По словам Фицо, он поделился с главой украинского Кабмина "техническим решением" по возобновлению транзита нефти российского "Лукойла" по украинской территории.

Он также уточнил, что для его реализации понадобится участие нескольких стран, включая Словакию.

Восстановление транзита части российской нефти чрезвычайно важно для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, поскольку альтернативные источники нефти дорогие и могут даже быть технологически непригодными, — посетовал словацкий премьер. Поделиться

Роберт Фицо также подчеркнул, что уже в скором времени состоятся переговоры по этому вопросу.

Ни Денис Шмигаль, ни украинское правительство пока никак не комментировало предложение Словакии.

Что важно знать о блокировке транзита российской нефти через "Дружбу"

Недавно Украина решила остановить транзит нефтепродуктов российской компании "ЛУКойл" через нефтепровод "Дружба".

Что важно понимать только Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Решение Киева возмутило Будапешт и Братиславу, которые в последние дни активно добиваются его отмены.

Более того, Венгрия и Словакия даже начали публично угрожать Украине и прибегать к шантажу на уровне Евросоюза.

Однако попытки обеих стран привлечь официальный Брюссель к своему последнему спору с Украиной были безрезультатными.

Евросоюз поддержал Киев и отверг шантаж команд Виктора Орбана и Роберта Фицо.