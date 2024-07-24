Словаччина намагається залякати Україну після заборони транзиту російської нафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Словаччина намагається залякати Україну після заборони транзиту російської нафти

Петер Пеллегріні
Джерело:  Dennik N

Президент Словаччини Петер Пеллегріні виступив з погрозами у бік Україну через припинення транзиту нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба".

Головні тези:

  • Словаччина вибрала такту погроз та залякувань щодо України, щоб змінити її рішення.
  • Угорщина також долучилася до цього процесу, погрожуючи заблокувати фінансову допомогу Україні у розмірі 6,5 мільярда євро від Європейського фонду миру.
  • Спільне скликання комітету з питань торговельної політики ЄС свідчить про серйозні наміри Угорщини та Словаччини посилити тиск на Брюссель та Київ.

Словаччина лютує через рішення України

Петер Пеллегріні вкотре звернув увагу на те, що Братислава допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати, — заявив президент Словаччини.

Він також висловив думку, що його країна, мовляв, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Варто зазначити, що з окремою заявою з цього приводу виступив глава Міноборони Словаччини Роберт Каліняк.

Останній почав стверджувати, що припинивши транзит російської нафти, українська влада "багато чим ризикує".

Дії України були безвідповідальними, — цинічно зазначив міністр.

Угорщина пригрозила блокувати гроші ЄС на допомогу Україні

23 липня очільник угорського МЗС Петер Сійярто дав зрозуміти, що команда Віктора Орбана блокуватиме 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію постачання зброї Україні.

За словами дипломата, шантаж буде тривати доти, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Я також чітко дав зрозуміти, що поки Україна не розв'яже це питання, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації за передачу зброї з Європейського фонду миру, тому що який би це мало вигляд, якби ми сприяли виплаті 6,5 мільярда євро, тоді як Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання, — заявив Петер Сійярто.

Угорщина і Словаччина ініціювали скликання комітету з питань торговельної політики у Єврокомісії, щоб обговорити рішення України.

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