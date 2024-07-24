Словакия пытается запугать Украину после запрета транзита российской нефти

Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил с угрозами в сторону Украины из-за прекращения транзита нефти "ЛУКойл" через трубопровод "Дружба".
Главные тезисы
- Словакия выбрала такту угроз и запугиваний в отношении Украины, чтобы изменить ее решение.
- Венгрия также присоединилась к этому процессу, угрожая заблокировать финансовую помощь Украине в размере 6,5 млрд евро от Европейского фонда мира.
- Совместный созыв комитета по торговой политике ЕС свидетельствует о серьезных намерениях Венгрии и Словакии усилить давление на Брюссель и Киев.
Власти Словакии злятся из-за решения Украины
Петер Пеллегрини в очередной раз обратил внимание на то, что Братислава помогает Украине с реверсом газа, а также с поставкой электроэнергии.
Он также выразил мнение, что его страна, мол, не заслуживает такого отношения со стороны Киева.
Следует отметить, что с отдельным заявлением по этому поводу выступил глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк.
Последний начал утверждать, что прекратив транзит российской нефти, украинские власти "многим рискуют".
Венгрия пригрозила блокировать деньги ЕС для помощи Украине
23 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что команда Виктора Орбана будет блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине.
По словам дипломата, шантаж продлится до тех пор, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".
Венгрия и Словакия также инициировали созыв комитета по торговой политике в Еврокомиссии, чтобы обсудить решение Украины.
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