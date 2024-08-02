Глава МИД Венгрии Петер Сийярто начал жаловаться на то, что Хорватия вроде бы является "ненадежным партнером" для транзита нефти.
Главные тезисы
- Венгрия выражает недовольство политикой ЕС по поводу транзита российской нефти.
- Официальный Брюссель рекомендует Венгрии транзитировать нефть через Хорватию, но венгерский дипломат отвергает это предложение.
- Украина отклонила предложение Словакии по транзиту российской нефти через ее территорию.
Будапешт продолжает выражать недовольство политикой ЕС
Новые жалобы со стороны Венгрии прозвучали после того, как Европейская комиссия рекомендовала ей импортировать нефть через своего южного соседа — Хорватию.
Официальный Брюссель пришел к выводу, что на хорватском трубопроводе JANAF Adriatic хватает свободных мощностей, чтобы обеспечить Венгрию и Словакию нефтью, не происходящей из России.
Однако венгерский дипломат Петер Сийярто нашел повод, чтобы отвергнуть предложение европейских властей.
Он также начал жаловаться на то, что необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены.
Украина отвергла предложение Словакии по транзиту российской нефти
Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль не согласился на предложение словацкого коллеги Робертом Фицо, отметив, что Киев не будет отменять санкции против российского "Лукойла".
По его словам, угрозой для энергетической безопасности Словакии является Россия.
Потому глава украинского правительства попросил Братиславу не игнорировать шантаж и политические ультиматумы со стороны Москвы.
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