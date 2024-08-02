Глава МИД Венгрии Петер Сийярто начал жаловаться на то, что Хорватия вроде бы является "ненадежным партнером" для транзита нефти.

Будапешт продолжает выражать недовольство политикой ЕС

Новые жалобы со стороны Венгрии прозвучали после того, как Европейская комиссия рекомендовала ей импортировать нефть через своего южного соседа — Хорватию.

Официальный Брюссель пришел к выводу, что на хорватском трубопроводе JANAF Adriatic хватает свободных мощностей, чтобы обеспечить Венгрию и Словакию нефтью, не происходящей из России.

Однако венгерский дипломат Петер Сийярто нашел повод, чтобы отвергнуть предложение европейских властей.

Хорватия просто не является надежной страной для транзита… Это ненадежно, потому что цена транзита нефти была увеличена в пять раз по сравнению со средними рыночными значениями с начала войны. Это ненадежно, потому что они сделали невозможным MOL использовать долгосрочные транспортные мощности, — заявил глава МИД Венгрии. Поделиться

Он также начал жаловаться на то, что необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены.

Украина отвергла предложение Словакии по транзиту российской нефти

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль не согласился на предложение словацкого коллеги Робертом Фицо, отметив, что Киев не будет отменять санкции против российского "Лукойла".

Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе. Денис Шмыгаль Глава Кабинета министров Украины

По его словам, угрозой для энергетической безопасности Словакии является Россия.

Потому глава украинского правительства попросил Братиславу не игнорировать шантаж и политические ультиматумы со стороны Москвы.