Влада Угорщини не надала керівництву ЄС пояснень щодо рішення стосовно спрощення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Угорщина відмовляється надавати ЄС пояснення щодо видачі віз росіянам та білорусам

За інформацією журналістів видання, ще на початку серпня комісар із внутрішніх справ Ільва Йоганссон відправила листа угорському колезі Шандору Пінтеру і проханням надати пояснення щодо внесення змін до імміграційних правил країни та спрощення візового режиму для громадян з Росії та Білорусі.

Такі схеми мають бути ретельно збалансовані, щоб не наражати на ризик цілісність нашої спільної зони без внутрішнього прикордонного контролю та належним чином враховувати потенційні наслідки для безпеки, - зазначила Йоганссон. Поширити

Віктор Орбан

Йоганссон попросила Будапешт відповісти на додаток із запитаннями "не пізніше 19 серпня".

Однак, як повідомив Euractiv представник Європейської комісії, станом на другу половину дня понеділка відповідь ще не надійшла.

Що відомо про реакцію ЄС на рішення Угорщини стосовно видачі віз росіянам та білорусам

Євросоюз почав публічно вимагати від Угорщини пояснень щодо її рішення стосовно пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Офіційний Брюссель також попередив, що збирається діяти, якщо виявить конкретні загрози для блоку.

Ілва Йоганссон переконана в тому, що пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.

Саме тому вона вирішила надіслати команді угорського лідера Віктора Орана листа з проханням відповісти на низку запитань до 19 серпня.

Ба більше, кілька тижнів тому Віктор Орбан підписав указ про поширення програми прискореної видачі віз на вісім країн, зокрема на Росію та Білорусь.

Що важливо розуміти, імміграційна програма дає можливість громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати змогу працювати в Угорщині.

Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії.