Ми будемо діяти. ЄС пригрозив Угорщині після спрощення в’їзду для росіян
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми будемо діяти. ЄС пригрозив Угорщині після спрощення в’їзду для росіян

Орбан
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Джерело:  online.ua

Євросоюз почав публічно вимагати від Угорщини пояснень щодо її рішення стосовно пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Офіційний Брюссель також попередив, що збирається діяти, якщо виявить конкретні загрози для блоку.

Головні тези:

  • Євросоюз розцінює пом'якшення візового режиму як загрозу для безпеки блоку через можливе шпигунство та диверсії.
  • Угорський прем'єр Віктор Орбан підтримує тісні зв'язки з Росією та Білоруссю, що викликає критику з боку ЄС.
  • Проросійська політика Орбана та його команди створює напругу в стосунках Угорщини з Євросоюзом.

В ЄС розлючені через політику Орбана та його команди

Як вдалося дізнатися журналістам, лист з вимогами до Будапешту надіслала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

За словами політикині, вона розділяє занепокоєння щодо ризиків для безпеки Європейського Союзу.

Ілва Йоганссон переконана в тому, що пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.

Саме тому вона вирішила надіслати команді угорського лідера Віктора Орана листа з проханням відповісти на низку запитань до 19 серпня.

Росія — це загроза безпеці. Нам потрібна більша, а не менша пильність. Надання потенційним російським шпигунам і диверсантам легкого доступу до ЄС підірве безпеку всіх нас. Сьогодні в листі я прошу угорський уряд надати пояснення. Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми будемо діяти.

Ілва Йоганссон

Ілва Йоганссон

Єврокомісарка з внутрішніх справ

Що важливо знати про проросійську позицію Віктора Орбана

Угорський прем'єр Віктор Орбан — єдиний лідер Євросоюзу, який активно продовжує підтримувати тісні зв'язки з Кремлем відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Він активно блокує допомогу для України на рівні ЄС, а також санкції проти країни-агресорки РФ.

Ба більше, кілька тижнів тому Віктор Орбан підписав указ про поширення програми прискореної видачі віз на вісім країн, зокрема на Росію та Білорусь.

Що важливо розуміти, імміграційна програма дає можливість громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати змогу працювати в Угорщині.

Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії.

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