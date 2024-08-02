Ми будемо діяти. ЄС пригрозив Угорщині після спрощення в’їзду для росіян

Євросоюз почав публічно вимагати від Угорщини пояснень щодо її рішення стосовно пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Офіційний Брюссель також попередив, що збирається діяти, якщо виявить конкретні загрози для блоку.

В ЄС розлючені через політику Орбана та його команди

Як вдалося дізнатися журналістам, лист з вимогами до Будапешту надіслала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

За словами політикині, вона розділяє занепокоєння щодо ризиків для безпеки Європейського Союзу.

Ілва Йоганссон переконана в тому, що пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.

Саме тому вона вирішила надіслати команді угорського лідера Віктора Орана листа з проханням відповісти на низку запитань до 19 серпня.

Росія — це загроза безпеці. Нам потрібна більша, а не менша пильність. Надання потенційним російським шпигунам і диверсантам легкого доступу до ЄС підірве безпеку всіх нас. Сьогодні в листі я прошу угорський уряд надати пояснення. Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми будемо діяти. Ілва Йоганссон Єврокомісарка з внутрішніх справ

Russia is a security threat. We need more, not less vigilance. Giving potential Russian spies and saboteurs easy EU access would undermine the security of us all.



Today in a letter I ask the Hungarian government to explain. If their easy access scheme is a risk, we will act. pic.twitter.com/Vy74JqNfAI — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) August 1, 2024

Що важливо знати про проросійську позицію Віктора Орбана

Угорський прем'єр Віктор Орбан — єдиний лідер Євросоюзу, який активно продовжує підтримувати тісні зв'язки з Кремлем відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Він активно блокує допомогу для України на рівні ЄС, а також санкції проти країни-агресорки РФ.

Ба більше, кілька тижнів тому Віктор Орбан підписав указ про поширення програми прискореної видачі віз на вісім країн, зокрема на Росію та Білорусь.

Що важливо розуміти, імміграційна програма дає можливість громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати змогу працювати в Угорщині.

Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії.