Мы будем действовать. ЕС пригрозил Венгрии после упрощения въезда для россиян
Категория
Политика
Дата публикации

Мы будем действовать. ЕС пригрозил Венгрии после упрощения въезда для россиян

Орбан
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Источник:  online.ua

Евросоюз начал публично требовать от Венгрии объяснений по поводу ее решения относительно смягчения визового режима для граждан России и Беларуси. Официальный Брюссель также предупредил, что намерен действовать, если обнаружит конкретные угрозы для блока.

Главные тезисы

  • Евросоюз расценивает смягчение визового режима как угрозу безопасности блока из-за возможного шпионажа и диверсий.
  • Венгерский премьер Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Россией и Беларусью, что вызывает критику со стороны ЕС.
  • Пророссийская политика Орбана и его команды создает напряжение в отношениях Венгрии с Евросоюзом.

В ЕС разъярены из-за политики Орбана и его команды

Как удалось узнать журналистам, письмо с требованиями Будапешту отправила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон.

По словам политика, она разделяет обеспокоенность рисками для безопасности Европейского Союза.

Илва Йоганссон убеждена, что смягчение визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.

Именно поэтому она решила отправить команде венгерского лидера Виктора Орана письмо с просьбой ответить на ряд вопросов до 19 августа.

Россия — это угроза безопасности. Нам нужна большая, а не меньшая бдительность. Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам легкого доступа в ЕС подорвет безопасность всех нас. Сегодня в письме я прошу венгерское правительство предоставить объяснения. Если их схема легкого доступа представляет риск, мы будем действовать.

Ильва Йоганссон

Ильва Йоганссон

Еврокомиссар по внутренним делам

Что важно знать о пророссийской позиции Виктора Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан — единственный лидер Евросоюза, активно продолжающий поддерживать тесные связи с Кремлем с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Он активно блокирует помощь для Украины на уровне ЕС, а также санкции против страны-агрессорки РФ.

Более того, несколько недель назад Виктор Орбан подписал указ о распространении программы ускоренной выдачи виз на восемь стран, в частности на Россию и Беларусь.

Что важно понимать, иммиграционная программа позволяет гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы иметь возможность работать в Венгрии.

Ранее такие карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.

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