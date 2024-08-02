Мы будем действовать. ЕС пригрозил Венгрии после упрощения въезда для россиян

Евросоюз начал публично требовать от Венгрии объяснений по поводу ее решения относительно смягчения визового режима для граждан России и Беларуси. Официальный Брюссель также предупредил, что намерен действовать, если обнаружит конкретные угрозы для блока.

В ЕС разъярены из-за политики Орбана и его команды

Как удалось узнать журналистам, письмо с требованиями Будапешту отправила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон.

По словам политика, она разделяет обеспокоенность рисками для безопасности Европейского Союза.

Илва Йоганссон убеждена, что смягчение визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.

Именно поэтому она решила отправить команде венгерского лидера Виктора Орана письмо с просьбой ответить на ряд вопросов до 19 августа.

Россия — это угроза безопасности. Нам нужна большая, а не меньшая бдительность. Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам легкого доступа в ЕС подорвет безопасность всех нас. Сегодня в письме я прошу венгерское правительство предоставить объяснения. Если их схема легкого доступа представляет риск, мы будем действовать. Ильва Йоганссон Еврокомиссар по внутренним делам

Russia is a security threat. We need more, not less vigilance. Giving potential Russian spies and saboteurs easy EU access would undermine the security of us all.



Today in a letter I ask the Hungarian government to explain. If their easy access scheme is a risk, we will act. pic.twitter.com/Vy74JqNfAI — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) August 1, 2024

Что важно знать о пророссийской позиции Виктора Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан — единственный лидер Евросоюза, активно продолжающий поддерживать тесные связи с Кремлем с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Он активно блокирует помощь для Украины на уровне ЕС, а также санкции против страны-агрессорки РФ.

Более того, несколько недель назад Виктор Орбан подписал указ о распространении программы ускоренной выдачи виз на восемь стран, в частности на Россию и Беларусь.

Что важно понимать, иммиграционная программа позволяет гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы иметь возможность работать в Венгрии.

Ранее такие карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.