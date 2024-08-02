Мы будем действовать. ЕС пригрозил Венгрии после упрощения въезда для россиян

Евросоюз начал публично требовать от Венгрии объяснений по поводу ее решения относительно смягчения визового режима для граждан России и Беларуси. Официальный Брюссель также предупредил, что намерен действовать, если обнаружит конкретные угрозы для блока.
Главные тезисы
- Евросоюз расценивает смягчение визового режима как угрозу безопасности блока из-за возможного шпионажа и диверсий.
- Венгерский премьер Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Россией и Беларусью, что вызывает критику со стороны ЕС.
- Пророссийская политика Орбана и его команды создает напряжение в отношениях Венгрии с Евросоюзом.
В ЕС разъярены из-за политики Орбана и его команды
Как удалось узнать журналистам, письмо с требованиями Будапешту отправила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон.
По словам политика, она разделяет обеспокоенность рисками для безопасности Европейского Союза.
Илва Йоганссон убеждена, что смягчение визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.
Именно поэтому она решила отправить команде венгерского лидера Виктора Орана письмо с просьбой ответить на ряд вопросов до 19 августа.
Что важно знать о пророссийской позиции Виктора Орбана
Венгерский премьер Виктор Орбан — единственный лидер Евросоюза, активно продолжающий поддерживать тесные связи с Кремлем с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
Он активно блокирует помощь для Украины на уровне ЕС, а также санкции против страны-агрессорки РФ.
Более того, несколько недель назад Виктор Орбан подписал указ о распространении программы ускоренной выдачи виз на восемь стран, в частности на Россию и Беларусь.
Что важно понимать, иммиграционная программа позволяет гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы иметь возможность работать в Венгрии.
Ранее такие карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-