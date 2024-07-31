Венгрия заблокировала заявление ЕС о выборах в Венесуэле

Евросоюз не смог выступить с единственным заявлением от имени всех стран-членов по результатам выборов в Венесуэле, поскольку Венгрия наложила на него вето.

Почему Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выборах в Венесуэле

Как отмечается, президент Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем выборов 28 июля с 51% голосов против 44% у его оппонента Эдмунда Гонсалеса Уррути.

Однако правительство не смогло объяснить подсчет и проверку результатов.

Это ЕС планировал совместное заявление относительно выборов, но позиция Будапешта этому помешала, сообщили изданию два чиновника.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель опубликовал собственное заявление, отметив, что "достоверные отчеты наблюдателей указывают на многочисленные недостатки и нарушения во время выборов".

Данные, которые оппозиция Венесуэле предоставила общественности, радикально отличаются от результатов, объявленных властями страны, заявил Боррель. Поделиться

Поняв, что Венгрия, скорее всего, останется неуступчивой, Боррель опубликовал 30 июля повторное заявление от своего имени, вместо того чтобы искать поддержки у 27 стран-членов ЕС.

Данные, которые (венесуэльская) оппозиция предоставила общественности, свидетельствуют о радикально отличных результатах от объявленных властями страны — говорится во втором заявлении Борреля. Поделиться

Как отмечается, вето Венгрии подчеркивает фундаментальный недостаток внешней политики ЕС, согласно которому решения, включая потенциальные будущие санкции против Венесуэлы, должны быть единогласно согласованы между 27 странами-членами. Некоторые страны, такие как Германия, выступают за принятие внешнеполитических решений квалифицированным большинством.

Что известно о выборах в Венесуэле

29 июля президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях на выборах.

По данным Национального избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Эдмунд Гонсалес — 44%.

В этой связи в Венесуэле продолжаются масштабные протесты. В то время Мадуро заявил, что в Венесуэле "опять пытаются совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера".