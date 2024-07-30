В ЕС призывают принять меры против Венгрии из-за выдачи виз россиянам

Выдача европейских виз позволит россиянам, не прошедшим проверку, беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС. Такое решение вызывает серьезные опасения по поводу нацбезопасности.

Евросоюз обеспокоен решением Венгрии относительно виз россиянам

Как заявил глава крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, он направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров в октябре.

В этом месяце Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного получения виз, позволяющей гражданам восьми стран, включая Россию и Беларусь, въезжать в Венгрию без проверок безопасности и других ограничений. Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию по российским технологиям.

Вебер считает, что необходимость новой иммиграционной системы в Венгрии "сомнительна", и предупредил, что она может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально разрешить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, создавая серьезный риск для национальной безопасности".

Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС, — заявил Вебер. Поделиться

Он также призвал ЕС принять строгие меры по защите целостности Шенгенской зоны, уменьшить риск безопасности и предотвратить подобные инициативы в будущем.

Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты".

Данная карта выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Немецкое издание RND отмечает, что на европейском уровне специальная проверка владельцев национальной карты не проводится, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии.

Также издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 работников с семьями.