В ЄС закликають вжити заходів проти Угорщини через видачу віз росіянам

Видача європейських віз дасть змогу росіянам, які не пройшли перевірку, безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС. Таке рішення викликає серйозні побоювання щодо нацбезпеки.

Євросоюз занепокоєний рішенням Угорщини щодо віз росіянам

Як заявив голова найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер, він надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів у жовтні.

Цього місяця Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного отримання віз, що дає змогу громадянам восьми країн, включно з Росією і Білоруссю, в'їжджати в Угорщину без перевірок безпеки та інших обмежень. Будапешт заявив, що багато хто з них будуватиме атомну електростанцію за російськими технологіями.

Вебер вважає, що необхідність нової імміграційної системи в Угорщині "сумнівна", і попередив, що вона може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності та потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати до Угорщини за мінімального контролю, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

Така політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС, — заявив Вебер. Поширити

Він також закликав ЄС вжити суворих заходів для захисту цілісності Шенгенської зони, зменшити безпековий ризик і запобігти подібним ініціативам у майбутньому.

Угорщина спростила умови вʼїзду для росіян та білорусів

Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої "національної карти".

Дана картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Німецьке видання RND зазначає, що на європейському рівні спеціальна перевірка власників "національної карти" не проводиться, що вже викликало стурбованість у сусідів Угорщини.

Також видання нагадує, що навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.