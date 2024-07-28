Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав стверджувати, що нібито Кремль ніколи не дасть Україні змоги стати членом ЄС та НАТО.

Орбан лякає Україну поразку у війні проти РФ

У найближчі десятиліття, а можливо, і століття, Азія стане домінуючим центром світу, - заявляє Орбан. Поширити

Він спрогнозував, що нібито майбутніми великими державами стануть Китай, Індія, Пакистан та Індонезія.

І ми, західники, також підштовхнули росіян у цей блок, - заявляє прем’єр-міністр Угорщини. Поширити

На його думку, злочинне кремлівське керівництво нібито має більш раціональну позицію у глобальній зовнішній політиці на відміну від західних партнерів.

Віктор Орбан

За його словами, Росія демонструє економічну гнучкість, адаптувавшись до західних санкцій.

Також прем'єр Угорщини заявив, що Росія набула впливу в багатьох частинах світу, утискаючи права ЛГБТК+.

Крім цього, Орбан упевнений, що Україна ніколи не стане членом ЄС або НАТО, тому що "у європейців не вистачить на це грошей".

ЄС повинен відмовитися від своєї ідентичності як політичного проекту і стати економічним і оборонним проектом, - заявляє Орбан. Поширити

Що відомо про інші скандальні заяви Орбана у бік України

За словами угорського прем'єра Віктора Орбана, він вважає вибухи на газогонах "Північного потоку" терористичним актом, який, мовляв, був здійснений під американським керівництвом.

Лідер Угорщини почав цинічно стверджувати, що європейська політика зазнала краху, а офіційний Брюссель відмовився від захисту власних інтересів.

На його переконання, Європа постійно орієнтується на зовнішню політику Демократичної партії США, “навіть ціною самопошкодження".

Поплічник Путіна також традиційно повторив, що санкції завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам, підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.

Що важливо розуміти, Орбан, звинувативши Штати у підриві російських газогонів, просто повторив наратив Кремля з цього приводу.

Поплічник Путіна не надав жодних доказів, які могли підтвердити ці звинувачення.