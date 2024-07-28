Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав стверджувати, що нібито Кремль ніколи не дасть Україні змоги стати членом ЄС та НАТО.
Головні тези:
- Віктор Орбан стверджує, що Кремль ніколи не дозволить Україні стати членом ЄС та НАТО, лякаючи поразкою у війні проти РФ.
- Орбан вважає, що майбутніми великими державами стануть Китай, Індія, Пакистан та Індонезія, заявляючи про домінування Азії у світі.
- Поплічник Путіна висловлює підтримку Росії, вважаючи кремлівське керівництво раціональнішим у глобальній політиці.
- Орбан звинувачує Європу у підтримці американської зовнішньої політики та відмові від захисту власних інтересів.
- Заяви Орбана про те, що Україна не стане членом ЄС чи НАТО, засуджуються як провокація та висловлюються без доказів.
Орбан лякає Україну поразку у війні проти РФ
Він спрогнозував, що нібито майбутніми великими державами стануть Китай, Індія, Пакистан та Індонезія.
На його думку, злочинне кремлівське керівництво нібито має більш раціональну позицію у глобальній зовнішній політиці на відміну від західних партнерів.
За його словами, Росія демонструє економічну гнучкість, адаптувавшись до західних санкцій.
Також прем'єр Угорщини заявив, що Росія набула впливу в багатьох частинах світу, утискаючи права ЛГБТК+.
Крім цього, Орбан упевнений, що Україна ніколи не стане членом ЄС або НАТО, тому що "у європейців не вистачить на це грошей".
Що відомо про інші скандальні заяви Орбана у бік України
За словами угорського прем'єра Віктора Орбана, він вважає вибухи на газогонах "Північного потоку" терористичним актом, який, мовляв, був здійснений під американським керівництвом.
Лідер Угорщини почав цинічно стверджувати, що європейська політика зазнала краху, а офіційний Брюссель відмовився від захисту власних інтересів.
На його переконання, Європа постійно орієнтується на зовнішню політику Демократичної партії США, “навіть ціною самопошкодження".
Поплічник Путіна також традиційно повторив, що санкції завдають фундаментальної шкоди європейським інтересам, підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентоспроможною.
Що важливо розуміти, Орбан, звинувативши Штати у підриві російських газогонів, просто повторив наратив Кремля з цього приводу.
Поплічник Путіна не надав жодних доказів, які могли підтвердити ці звинувачення.
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