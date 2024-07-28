Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал утверждать, что якобы Кремль никогда не позволит Украине стать членом ЕС и НАТО.
Главные тезисы
- Орбан заявил , что Россия не допустит вступления Украины в ЕС и НАТО.
- Лидер Венгрии поддерживает Россию и критикует Европу за поддержку американской внешней политики.
- Орбан предсказывает доминирование Азии и высказывает поддержку кремлевскому руководству, считая его более рациональным в глобальной политике.
- Утверждения Орбана вызывают неодобрение и контроверсии, поскольку не подтверждаются доказательствами.
- Решение ЕС стать экономическим и оборонным проектом, отказавшись от политической идентичности, вызывает разногласия и обсуждения
Орбан пугает Украину поражение в войне против РФ
Он спрогнозировал, что будто бы будущими великими государствами станут Китай, Индия, Пакистан и Индонезия.
По его мнению, преступное кремлевское руководство якобы имеет более рациональную позицию в глобальной внешней политике, в отличие от западных партнеров.
По его словам, Россия демонстрирует экономическую гибкость, адаптировавшись к западным санкциям.
Также премьер Венгрии заявил, что Россия оказала влияние во многих частях света, ущемляя права ЛГБТК+.
Кроме того, Орбан уверен, что Украина никогда не станет членом ЕС или НАТО, потому что "у европейцев не хватит на это денег".
Что известно о других скандальных заявлениях Орбана в сторону Украины
По словам венгерского премьера Виктора Орбана, он считает взрывы на газопроводах "Северного потока" террористическим актом, который, мол, был совершен под американским руководством.
Лидер Венгрии начал цинично утверждать, что европейская политика потерпела крах, а официальный Брюссель отказался от защиты собственных интересов.
По его убеждению, Европа постоянно ориентируется на внешнюю политику Демократической партии США, "даже ценой самоповреждения".
Приспешник Путина также традиционно повторил, что санкции наносят фундаментальный ущерб европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.
Что важно понимать, Орбан, обвинив Штаты в подрыве российских газопроводов, просто повторил нарратив Кремля на этот счет.
Приспешник Путина не предоставил никаких доказательств, которые могли подтвердить эти обвинения.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-