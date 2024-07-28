Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал утверждать, что якобы Кремль никогда не позволит Украине стать членом ЕС и НАТО.

Орбан пугает Украину поражение в войне против РФ

В ближайшие десятилетия, а возможно, и столетие, Азия станет доминирующим центром мира, – заявляет Орбан. Поделиться

Он спрогнозировал, что будто бы будущими великими государствами станут Китай, Индия, Пакистан и Индонезия.

И мы, западники, тоже подтолкнули россиян в этот блок, – заявляет премьер-министр Венгрии. Поделиться

По его мнению, преступное кремлевское руководство якобы имеет более рациональную позицию в глобальной внешней политике, в отличие от западных партнеров.

Виктор Орбан

По его словам, Россия демонстрирует экономическую гибкость, адаптировавшись к западным санкциям.

Также премьер Венгрии заявил, что Россия оказала влияние во многих частях света, ущемляя права ЛГБТК+.

Кроме того, Орбан уверен, что Украина никогда не станет членом ЕС или НАТО, потому что "у европейцев не хватит на это денег".

ЕС должен отказаться от своей идентичности как политического проекта и стать экономическим и оборонным проектом, – заявляет Орбан. Поделиться

Что известно о других скандальных заявлениях Орбана в сторону Украины

По словам венгерского премьера Виктора Орбана, он считает взрывы на газопроводах "Северного потока" террористическим актом, который, мол, был совершен под американским руководством.

Лидер Венгрии начал цинично утверждать, что европейская политика потерпела крах, а официальный Брюссель отказался от защиты собственных интересов.

По его убеждению, Европа постоянно ориентируется на внешнюю политику Демократической партии США, "даже ценой самоповреждения".

Приспешник Путина также традиционно повторил, что санкции наносят фундаментальный ущерб европейским интересам, повышают цены на энергоносители и делают европейскую экономику неконкурентоспособной.

Что важно понимать, Орбан, обвинив Штаты в подрыве российских газопроводов, просто повторил нарратив Кремля на этот счет.

Приспешник Путина не предоставил никаких доказательств, которые могли подтвердить эти обвинения.