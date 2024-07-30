Угорщина спростила умови вʼїзду для росіян та білорусів

Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Їх зокрема включили до програми “національної карти”.

Угорщина спростила умови вʼїзду для росіян і білорусів

Як повідомляється, після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої "національної карти".

Дана картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Німецьке видання RND зазначає, що на європейському рівні спеціальна перевірка власників "національної карти" не проводиться, що вже викликало стурбованість у сусідів Угорщини.

Також видання нагадує, що навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.

Інші країни ЄС, такі як Фінляндія, більше не дозволяють росіянам в'їжджати до країни. Уряд у Гельсінкі виправдовує це спробами Росії дестабілізувати кордон і країни ЄС.

Як Європа реагує на співпрацю Угорщини з РФ

Днями в Міністерстві закордонних справ Польщі запропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО, і створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним. Такою була реакція країни на те, що Орбан розкритикував "хибну" політику ЄС і НАТО, а також "лицемірство" Польщі.

Також представник польського МЗС Теофіл Бартошевський додав, що, на відміну від Угорщини, його країна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не веде бізнес із Росією, оскільки це була атака "як на Польщу, так і на США, Європейський союз і НАТО".

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, позиція Угорщини дратує і всіх інших членів Європейського союзу. Наразі країна виглядає дедалі більш ізольованою в ЄС.