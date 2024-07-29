Глава МЗС Польші Радослав Сікорський заявив, що через проросійську позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та конфлікт з іншими державами ЄС його власна країна стала дуже вразливою і опинилась в ізоляції.
Головні тези:
- Проросійська політика Орбана обурює Польщу та інші країни ЄС, за що його засуджує глава МЗС Польщі.
- Угорщина опинилась у вразливому стані та ізоляції через проросійську позицію свого прем'єр-міністра.
- Сікорський відкидає можливість мирних переговорів з кремлівським режимом Путіна через порушення міжнародного права та воєнні злочини проти України.
- В Угорщині дійшли до конфлікту з іншими країнами ЄС через підтримку Орбаном кремлівського режиму та негативне ставлення до співпраці з Європою.
- Польща та Угорщина опинилися у політичному протистоянні через питання енергетичної безпеки та співпраці з російськими компаніями.
Позиція Орбана завдає шкоди насамперед Угорщині
Як підкреслюють журналісти видання Visegrad Insight, Сікорський підкреслив, що минулого тижня Угорщина не отримала підтримки з боку представників інших країн ЄС, коли пропонувала варіанти вирішення конфлікту, щодо обмеження Україною транзиту нафти російського “Лукойлу”.
У матеріалі видання також підкреслюється, що Орбан підтримує тісні зв’язки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, а його так звані “мирні ініціативи” і візит до Москви викликали обурення з боку інших європейських країн.
Крім того, Орбан під час свого виступу на щорічній зустрічі в Беїле-Тушнад (Румунія) запропонував своє бачення нового світового порядку за підтримки Китаю та потенційного повернення Дональда Трампа в Білий дім.
Прем’єр-міністр Угорщини також цинічно звинуватив Польщу у нібито продовженні бізнесу з російськими компаніями за допомогою посередників.
У відповідь заступник Сікорського Владислав Теофіл Бартошевський заперечив звинувачення Орбана і запропонував його країні вийти з ЄС.
Своєю чергою на таку заяву відреагував голова угорського МЗС Петер Сіярто, який вважає, що така реакція Польщі свідчить нібито про правильність слів Орбана.
За словами Сіярто, Польща теж нібито закуповує російську нафту.
Сікорський відкидає ймовірність мирних переговорів з кремлівським режимом Путіна
За словами глави МЗС Польщі, досягнення миру у розв’язаній Росією злочинній війні проти України не можливе за участю кремлівського керівництва диктатора Володимира Путіна, яке порушило міжнародне право та має нести відповідальність за воєнні злочини.
Сікорський підкреслив, що ОБСЄ виникла з Гельсінського процесу, коли комуністичний блок того часу зобов'язався поважати права людини та терпіти опозицію, а західний світ зобов'язався визнати кордони, встановлені в результаті Другої світової війни.
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