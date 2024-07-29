Глава МЗС Польші Радослав Сікорський заявив, що через проросійську позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та конфлікт з іншими державами ЄС його власна країна стала дуже вразливою і опинилась в ізоляції.

Позиція Орбана завдає шкоди насамперед Угорщині

Як підкреслюють журналісти видання Visegrad Insight, Сікорський підкреслив, що минулого тижня Угорщина не отримала підтримки з боку представників інших країн ЄС, коли пропонувала варіанти вирішення конфлікту, щодо обмеження Україною транзиту нафти російського “Лукойлу”.

Вони мають ізольований вигляд, коли саме просять Європу про солідарність у питанні постачань нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко завоювати друзів, якщо хтось випромінює егоїзм, - підкреслює глава МЗС Польщі. Поширити

Радослав Сікорський

У матеріалі видання також підкреслюється, що Орбан підтримує тісні зв’язки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, а його так звані “мирні ініціативи” і візит до Москви викликали обурення з боку інших європейських країн.

Я не бачу, як ця угорська симетрія - розташування між Москвою і Брюсселем - збільшує важелі впливу Угорщини. Замість цього вона дратує всіх інших, - зазначає Сікорський. Поширити

Крім того, Орбан під час свого виступу на щорічній зустрічі в Беїле-Тушнад (Румунія) запропонував своє бачення нового світового порядку за підтримки Китаю та потенційного повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Прем’єр-міністр Угорщини також цинічно звинуватив Польщу у нібито продовженні бізнесу з російськими компаніями за допомогою посередників.

У відповідь заступник Сікорського Владислав Теофіл Бартошевський заперечив звинувачення Орбана і запропонував його країні вийти з ЄС.

Своєю чергою на таку заяву відреагував голова угорського МЗС Петер Сіярто, який вважає, що така реакція Польщі свідчить нібито про правильність слів Орбана.

Державний секретар закордонних справ Польщі різко відреагував на вчорашній виступ у Беїле-Тушнад. Реакція доводить правду вислову, який каже: правда в очі коле. З метою збереження польсько-угорського братерства ми довго терпіли провокації та лицемірство нинішньої польської влади, але поки що склянка повна, - заявляє Сіярто. Поширити

За словами Сіярто, Польща теж нібито закуповує російську нафту.

Поки нинішній польський уряд судить і звинувачує нас за те, що ми імпортуємо нафту з Росії, яка є абсолютно необхідною для роботи країни, якщо ми уважно придивимося до списку покупців однієї з найбільших російських нафтових компаній, ми обов'язково знайдемо Поляків там теж. Проблем з цим не було б, тому що енергопостачання в кінцевому підсумку має фізичні основи, але якщо так вийшло, то не варто лицемірити і не варто звинувачувати інших, - цинічно заявляє глава МЗС Угорщини. Поширити

Сікорський відкидає ймовірність мирних переговорів з кремлівським режимом Путіна

За словами глави МЗС Польщі, досягнення миру у розв’язаній Росією злочинній війні проти України не можливе за участю кремлівського керівництва диктатора Володимира Путіна, яке порушило міжнародне право та має нести відповідальність за воєнні злочини.

Сікорський підкреслив, що ОБСЄ виникла з Гельсінського процесу, коли комуністичний блок того часу зобов'язався поважати права людини та терпіти опозицію, а західний світ зобов'язався визнати кордони, встановлені в результаті Другої світової війни.