Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити західною зброєю по військових аеродромах РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити західною зброєю по військових аеродромах РФ

Сікорський
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Заходу дозволити ЗСУ бити отриманою від партнерів зброєю по російських аеродромах.

Головні тези:

  • Польща та США підтримують Україну у відстоюванні позицій на фронті проти російської агресії.
  • Дозвіл на удари по російських аеродромах має стратегічне значення для запобігання майбутнім атакам росіян по Україні.
  • Україна отримала підтримку міжнародної спільноти у захисті своєї території, що підсилить її позицію у війні з Росією.

Польща закликає дати дозвіл Україні бити по військових аеродромах РФ

Про це повідомляє МЗС Польщі у Х.

За словами Сікорського, після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти подібним атакам росіян у майбутньому. Зокрема це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах, додав він.

Я вважаю, що це буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень - це не ескалація.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Україна вже використала американську зброю для завдання ударів по РФ

Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван підтвердив, що Сили оборони України вже скористались частковим дозволом бити американською зброєю по Росії.

Я просто скажу, що з погляду президента це був здоровий глузд... Коли вони (росіяни. — ред.) рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону, це просто не мало сенсу — не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях.

Він також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі російським силам.

І одна річ, яку я зазначу, це те, що імпульс цієї операції в Харкові застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Британія дозволила Україні бити Storm Shadow по території РФ
Storm Shadow
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В СБУ розкрили перші результати дозволу Україні бити західною зброєю по РФ
РСЗВ ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Латвія закликала партнерів дозволити Україні бити по території РФ
Латвія закликала партнерів дозволити Україні бити по території РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?