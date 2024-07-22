Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити західною зброєю по військових аеродромах РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Заходу дозволити ЗСУ бити отриманою від партнерів зброєю по російських аеродромах.

Польща закликає дати дозвіл Україні бити по військових аеродромах РФ

Про це повідомляє МЗС Польщі у Х.

💬 Protecting children's cancer hospitals is not an escalation.



| FM @sikorskiradek at the Foreign Affairs Council #FAC in Brussels pic.twitter.com/89crzLJyWB — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) July 22, 2024

За словами Сікорського, після російського ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет, щоб запобігти подібним атакам росіян у майбутньому. Зокрема це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах, додав він.

Я вважаю, що це буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень - це не ескалація. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Україна вже використала американську зброю для завдання ударів по РФ

Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван підтвердив, що Сили оборони України вже скористались частковим дозволом бити американською зброєю по Росії.

Я просто скажу, що з погляду президента це був здоровий глузд... Коли вони (росіяни. — ред.) рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону, це просто не мало сенсу — не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях.

Він також наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії та відсічі російським силам.