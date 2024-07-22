Латвія закликала партнерів дозволити Україні бити по території РФ

Необхідно дозволити Україні бити по тих регіонах Росії, де ворожі літаки підіймаються в небо для атаки проти українських міст.
Головні тези:
- Європейський союз розглядає можливість дозволити Україні бити по території Росії у відповідь на атаки на українські міста.
- МЗС Латвії закликало не обмежувати захист України у разі агресії з боку Росії.
- Західні партнери надали Україні підтримку в гуманітарній, фінансовій та військовій сферах.
- Президент Володимир Зеленський закликав до знищення аеродромів, з яких Росія атакує Україну.
- Деякі союзники почали знімати обмеження у наданні озброєння після зростання напруження на кордонах.
МЗС Латвії закликало дозволити Україні бити по Росії
Удари по території Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Росії союзники України активно підтримують Київ не лише у гуманітарній та фінансовій сферах, але й у військовій. Водночас умовою надання озброєння було його використання в межах суверенних територій України.
Під час саміту Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський заявив, що аеродроми, з яких Росія атакує Україну, мають бути знищені.
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