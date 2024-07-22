Латвія закликала партнерів дозволити Україні бити по території РФ
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Латвія закликала партнерів дозволити Україні бити по території РФ

Латвія закликала партнерів дозволити Україні бити по території РФ

Необхідно дозволити Україні бити по тих регіонах Росії, де ворожі літаки підіймаються в небо для атаки проти українських міст.

Головні тези:

  • Європейський союз розглядає можливість дозволити Україні бити по території Росії у відповідь на атаки на українські міста.
  • МЗС Латвії закликало не обмежувати захист України у разі агресії з боку Росії.
  • Західні партнери надали Україні підтримку в гуманітарній, фінансовій та військовій сферах.
  • Президент Володимир Зеленський закликав до знищення аеродромів, з яких Росія атакує Україну.
  • Деякі союзники почали знімати обмеження у наданні озброєння після зростання напруження на кордонах.

МЗС Латвії закликало дозволити Україні бити по Росії

Це не означає, що Україна не буде дотримуватись дуже чіткої дисципліни щодо дотримання цих обмежень. Вони й раніше були взірцевими у фактичному застосуванні певних обмежень, не провокуючи ситуацію. Але обмежувати захист України само по собі неправильно, тож ми продовжуватимемо наполягати на цьому (знятті обмежень, — ред.), — заявила голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Латвії Байба Браже перед початком зустрічі глав МЗС країн Європейському союзі (ЄС) у Брюсселі.

Удари по території Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії союзники України активно підтримують Київ не лише у гуманітарній та фінансовій сферах, але й у військовій. Водночас умовою надання озброєння було його використання в межах суверенних територій України.

Після початку наступу на Харківську область, на травні 2024 року, а також посилення масованих обстрілів та ударів по прикордонних населених пунктах, дедалі більше союзників почали знімати вищезгадане обмеження.

Під час саміту Європейської політичної спільноти президент Володимир Зеленський заявив, що аеродроми, з яких Росія атакує Україну, мають бути знищені.

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