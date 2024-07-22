Латвия призвала партнеров разрешить Украине бить по территории РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Латвия призвала партнеров разрешить Украине бить по территории РФ

Латвия призвала партнеров разрешить Украине бить по территории РФ
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Необходимо разрешить Украине бить по тем регионам России, где вражеские самолеты поднимаются в небо для атаки против украинских городов.

Главные тезисы

  • МИД Латвии призвал не ограничивать защиту Украины и предоставить поддержку в гуманитарной, финансовой и военной сферах.
  • Президент Зеленский выступил за уничтожение аэродромов, с которых Россия совершает атаки на Украину.
  • Союзники Украины начали снимать ограничения по предоставлению вооружения после нарастания напряженности на границах.
  • Украина обязуется соблюдать дисциплину в использовании предоставленного оружия, но настаивает на снятии ограничений для повышения защиты.
  • С начала вторжения России союзники Украины активно поддерживают Киев не только гуманитарно и финансово, но и военно.

МИД Латвии призвал разрешить Украине бить по России

Это не значит, что Украина не будет соблюдать четкую дисциплину относительно соблюдения этих ограничений. Они и раньше были образцовыми в фактическом применении определенных ограничений, не провоцируя ситуацию. Но ограничивать защиту Украины само по себе неправильно, и мы будем продолжать настаивать на этом (снятии ограничений, — ред.), — заявила глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Байба Браже перед началом встречи глав МИД стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

Удары по территории России

С начала полномасштабного вторжения России союзники Украины активно поддерживают Киев не только в гуманитарной и финансовой сферах, но и военной. В то же время, условием предоставления вооружения было его использование в пределах суверенных территорий Украины.

После начала наступления на Харьковскую область, в мае 2024 года, а также усиление массированных обстрелов и ударов по приграничным населенным пунктам, все больше союзников стали снимать вышеупомянутые ограничения.

В ходе саммита Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский заявил, что аэродромы, с которых Россия атакует Украину, должны быть уничтожены.

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