Латвия призвала партнеров разрешить Украине бить по территории РФ

Необходимо разрешить Украине бить по тем регионам России, где вражеские самолеты поднимаются в небо для атаки против украинских городов.
Главные тезисы
- МИД Латвии призвал не ограничивать защиту Украины и предоставить поддержку в гуманитарной, финансовой и военной сферах.
- Президент Зеленский выступил за уничтожение аэродромов, с которых Россия совершает атаки на Украину.
- Союзники Украины начали снимать ограничения по предоставлению вооружения после нарастания напряженности на границах.
- Украина обязуется соблюдать дисциплину в использовании предоставленного оружия, но настаивает на снятии ограничений для повышения защиты.
- С начала вторжения России союзники Украины активно поддерживают Киев не только гуманитарно и финансово, но и военно.
МИД Латвии призвал разрешить Украине бить по России
Удары по территории России
С начала полномасштабного вторжения России союзники Украины активно поддерживают Киев не только в гуманитарной и финансовой сферах, но и военной. В то же время, условием предоставления вооружения было его использование в пределах суверенных территорий Украины.
В ходе саммита Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский заявил, что аэродромы, с которых Россия атакует Украину, должны быть уничтожены.
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