Необходимо разрешить Украине бить по тем регионам России, где вражеские самолеты поднимаются в небо для атаки против украинских городов.

МИД Латвии призвал разрешить Украине бить по России

Это не значит, что Украина не будет соблюдать четкую дисциплину относительно соблюдения этих ограничений. Они и раньше были образцовыми в фактическом применении определенных ограничений, не провоцируя ситуацию. Но ограничивать защиту Украины само по себе неправильно, и мы будем продолжать настаивать на этом (снятии ограничений, — ред.), — заявила глава Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Байба Браже перед началом встречи глав МИД стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Поделиться

Удары по территории России

С начала полномасштабного вторжения России союзники Украины активно поддерживают Киев не только в гуманитарной и финансовой сферах, но и военной. В то же время, условием предоставления вооружения было его использование в пределах суверенных территорий Украины.

После начала наступления на Харьковскую область, в мае 2024 года, а также усиление массированных обстрелов и ударов по приграничным населенным пунктам, все больше союзников стали снимать вышеупомянутые ограничения. Поделиться

В ходе саммита Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский заявил, что аэродромы, с которых Россия атакует Украину, должны быть уничтожены.