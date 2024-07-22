Сикорский призвал разрешить ВСУ бить западным оружием по военным аэродромам РФ

Польша призывает дать разрешение Украине бить по военным аэродромам РФ

Об этом сообщает МИД Польши у Х.

💬 Protecting children's cancer hospitals is not an escalation.



| FM @sikorskiradek at the Foreign Affairs Council #FAC in Brussels pic.twitter.com/89crzLJyWB — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) July 22, 2024

По словам Сикорского, после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. В частности, это можно сделать с помощью ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам, добавил он.

Я считаю, что это будет самообороной, разрешенной международным правом. Защита детских онкологических больниц — это не эскалация. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Украина уже использовала американское оружие для нанесения ударов по РФ

Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан подтвердил, что Силы обороны Украины уже воспользовались частичным разрешением избивать американским оружием по России.

Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл... Когда они (россияне. — ред.) двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла — не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в содержании линии и отпоре российским силам.