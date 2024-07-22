Сикорский призвал разрешить ВСУ бить западным оружием по военным аэродромам РФ
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Политика
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Сикорский призвал разрешить ВСУ бить западным оружием по военным аэродромам РФ

Сикорский
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Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада разрешить ВСУ атаковать полученным от партнеров оружием российские аэродромы.

Главные тезисы

  • Сикорский призывает разрешить украинским ВСУ наносить удары по российским аэродромам для защиты Украины от агрессии РФ.
  • Одобрение ударов по российским аэродромам имеет стратегическое значение для предотвращения будущих атак сил РФ на украинскую территорию.
  • Поддержка со стороны международного сообщества поможет Украине укрепить свои позиции в войне с Россией.

Польша призывает дать разрешение Украине бить по военным аэродромам РФ

Об этом сообщает МИД Польши у Х.

По словам Сикорского, после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. В частности, это можно сделать с помощью ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам, добавил он.

Я считаю, что это будет самообороной, разрешенной международным правом. Защита детских онкологических больниц — это не эскалация.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Украина уже использовала американское оружие для нанесения ударов по РФ

Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан подтвердил, что Силы обороны Украины уже воспользовались частичным разрешением избивать американским оружием по России.

Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл... Когда они (россияне. — ред.) двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла — не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в содержании линии и отпоре российским силам.

И одна вещь, которую я укажу, это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли добиться существенного прогресса на месте за последние дни в этом районе.

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