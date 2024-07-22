Сикорский призвал разрешить ВСУ бить западным оружием по военным аэродромам РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада разрешить ВСУ атаковать полученным от партнеров оружием российские аэродромы.
Главные тезисы
- Сикорский призывает разрешить украинским ВСУ наносить удары по российским аэродромам для защиты Украины от агрессии РФ.
- Одобрение ударов по российским аэродромам имеет стратегическое значение для предотвращения будущих атак сил РФ на украинскую территорию.
- Поддержка со стороны международного сообщества поможет Украине укрепить свои позиции в войне с Россией.
Польша призывает дать разрешение Украине бить по военным аэродромам РФ
Об этом сообщает МИД Польши у Х.
💬 Protecting children's cancer hospitals is not an escalation.— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) July 22, 2024
| FM @sikorskiradek at the Foreign Affairs Council #FAC in Brussels pic.twitter.com/89crzLJyWB
По словам Сикорского, после российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве он призвал своих коллег снять ограничения для Украины на использование дальнобойных ракет, чтобы предотвратить подобные атаки россиян в будущем. В частности, это можно сделать с помощью ударов по российским стратегическим бомбардировщикам и аэродромам, добавил он.
Украина уже использовала американское оружие для нанесения ударов по РФ
Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан подтвердил, что Силы обороны Украины уже воспользовались частичным разрешением избивать американским оружием по России.
Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл... Когда они (россияне. — ред.) двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла — не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в содержании линии и отпоре российским силам.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-